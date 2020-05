Loňské slavnosti se v programu objevilo Chodsko má talent nebo též Putování po Chodsku, kde se spojilo hned několik souborů a muzik. Připravujete do letošního programu, potažmo programu na rok 2021, jak stav dovolí, podobnou spolupráci?

Spojení souborů a muzik v jednom pořadu není nic nového. Nedělní pořad v letním kině už je takto podobně koncipován už několik desetiletí. Asi před pěti lety takto hromadně proběhlo i noční Dudácké štandrle. Myslím, že tyto společné pořady budou i v dalších ročnících Chodských slavností.

Na jaké pořady ve vaší režii se mohou návštěvníci těšit, co se v současné době chystá?

V letošním roce jsem dostal na starosti právě nedělní hlavní pořad v letním kině. Tentokrát bude věnován životnímu jubileu významného folkloristy Zdeňka Bláhy.

Jsou přípravy a plánování náročné? Co všechno se musí skloubit?

Přípravy jsou náročné především pro organizátory Chodských slavností: Město Domažlice a hlavně Městské kulturní středisko v Domažlicích. Naplnit během tří dnů tak nabitý program, skloubit dohromady všechny účinkující, zajistit pro ně nocleh a mnoho dalšího, není rozhodně nic lehkého. Myslím, že všem kteří se na tom podílí, patří velký obdiv a dík.

Dá se za celé ty dlouhé roky v chodském folkloru a bulačině připravit do programu něco neotřelého? Něco, co tu ještě nebylo?

Toto je samozřejmě rok od roku těžší a těžší. Už taky proto, že diváci jsou stále náročnější. S trochou nadsázky lze říci, že existují jen dvě reakce nespokojeného diváka: „To je furt stejný. Nic novýho. To už jsem viděl několikrát!“ a naproti tomu slyšíte komentáře: „Takovýdle novoty, na to nejsme zvědavý. My chceme známý písničky,“ a tak dále.. Scénáristé a režiséři pořadů Chodských slavností se drží tradičního schématu programu, ale občas vyskočí nějaká neotřelost právě v podobě Vámi zmíněného pořadu Dudácké štandrle aneb Chodsko má talent.