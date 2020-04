Kvůli koronaviru přijdou letos lidé o další tradiční zvyk, kterým je pálení čarodějnic. Při akcích pořádaných obcemi či dobrovolnými hasiči by se totiž jen těžko dodržovalo pravidlo o maximálním počtu deseti osob. Alespoň májku však ve čtvrtek v některých obcích vztyčí.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Regina Hellová

Učiní tak například v Janovicích nad Úhlavou na Klatovsku, i když tady to letos bude trochu jinak. Místní hasiči stavěli každý rok májku tradičně vlastníma rukama, šlo o podívanou, při které se scházely stovky lidí. "Letos nebudeme stavět ručně, ale pomocí stroje. Chceme dodržet tradici, aby májka stála, ale nebudeme dělat žádný doprovodný program. Jen postavíme májku a tím to skončí. Bohužel si to takhle žádá současná situace, tak se tomu musíme podřídit," řekl starosta hasičského sboru Tomáš Jiřík.