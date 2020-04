„Současná služebna strážníků nevyhovuje zejména svojí velikostí. Prostory šaten či dohledného kamerového systému jsou stísněné. Strážníci nemají důstojné zázemí,“ sdělil místostarosta Domažlic Stanislav Antoš.

Budovy městské knihovny se po přestěhování knih a veškeré agendy do nového působiště v Kulturním centru Pivovar uvolní.

„Schválili jsme zadání zakázky na vypracování projektové dokumentace nového interiéru,“ pokračoval Antoš.

„Náklady na projekt činí 82 tisíc korun bez daně,“ doplnil mluvčí domažlické radnice Josef Babor.

Kromě sídla městské policie by měly v budově bývalé knihovny vzniknout i úschovna kol a veřejné toalety. Úschovna by měla nahradit dosavadní místnost čítárny, která se nacházela vpravo od hlavního vchodu do budovy knihovny. Celý objekt by měl být pod kamerovým systémem.