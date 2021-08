„Něco ji osvítilo a pořídila mi místenku dál než obvykle. Bůhví, jak bych dopadla. Takhle mám jen zlomená čtyři žebra, pohmožděný kotník a podvrtnutý palec na ruce,“ sdělila třiapadesátiletá žena z Domažlic.

Železniční neštěstí se stalo pár minut poté, co nastoupila. „Manžel měl původně jet se mnou, ale protože je po operaci, zůstal doma. Chtěla jsem se podívat za dcerou a vnoučkem. Najednou hrozná rána. Byl to takový fofr, že nikdo nestihl zareagovat. Všichni jsme spadli na zem. Byli jsme pomlácení, odření a vylekaní,“ popsala chvíle po nehodě.

Při pádu narazila na stolek, který měla před sebou, a zlomila si žebra. „Špatně se mi dýchalo. Měla jsem úplně přetočenou nohu. Snažila jsem se zvednout alespoň na sedačku. Ven mě odvedl vietnamský cestující. Lidé si mezi sebou pomáhali. Vynášeli zraněné z vlaku,“ pokračovala.

Zanedlouho přijeli záchranáři i hasiči a začali pacienty ošetřovat. Rozdělovali je podle rozsahu zranění. „Byli perfektní. Pak nás odvedli do kulturního domu, kde se o nás taky skvěle starali. Odtud mě sanitka odvezla do Klatovské nemocnice. Jela se mnou i mladá děvčata, ta měla rozbitou hlavu,“ řekla. Lékaři ji následně vyšetřili a ona odjela domů. Těšila se, až uvidí svoje blízké. „Dcera byla v šoku a bála se. Nakonec za mnou i s vnoučkem přijela z Prahy a nějaký čas tu zůstanou, protože mi pomáhá,“ uvedla Šoukalová. Kvůli zlomeným žebrům se těžko hýbe, nemůže příliš dlouho sedět ani ležet, má stále potíže s dýcháním. „Noci jsou dlouhé. Skoro nespím. Musím si dát kolem sebe čtyři polštáře a peřinu, abych si alespoň trochu odpočinula. I když beru prášky, je to hrozná bolest. Ale dá se to zvládnout. Někteří bohužel dopadli daleko hůř,“ zalitovala.

Při tragédii vyhasly tři lidské životy. Zemřeli oba strojvedoucí a jedna cestující. Zdeformované byly kabiny lokomotiv i první vagon Západního expresu. Několik dnů po tragédii nemohla třiapadesátiletá žena spát. Stále se jí před oči vkrádaly scény, jež následovaly po nehodě. „Když venku něco bouchne, hrkne ve mně. Ale naštěstí to za chvíli zase odezní,“ oddechla si. Podle lékaře bude zotavení trvat určitě několik týdnů. Sednout do vlaku se prý nebude bát, ale prvnímu vagonu už se vyhýbat bude. „Viděla jsem trosky lokomotiv, úplně zkroucené koleje. Říkala jsem si, že to snad ani není možné, jakou sílu hmota při takovém nárazu vlastně má,“ uzavřela.