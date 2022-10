Stavba kampusu Lékařské fakulty v Plzni započala budováním první budovy teoretických ústavů a Biomedicínského centra v roce 2012. Budovy začaly sloužit studentům v roce 2014, v letech 2015-2016 byla dostavěna posluchárna. Stavbu druhé etapy kampusu fakulta zahájila v roce 2019, nová budova byla zkolaudována v červnu 2022. Do této budovy se během léta přesunuly zbylé ústavy, děkanát, veškerá podpůrná pracoviště fakulty, knihovna a vznikla i nová menza. Jedinou výjimkou zůstal Ústav tělesné výchovy, který stále sídlí v prostorách studentských kolejí v Bolevecké ulici. V kampusu je počítáno s místem pro výstavbu sportovní haly, kam by se tento ústav případně přestěhoval. To je však otázkou vzdálenější budoucnosti.

Plzeňská filharmonie představila novou nahrávku Japonsko-české inspirace

Druhá etapa stavby stála celkem 1,84 miliardy korun. Jedna miliarda korun byla financována z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), přes 600 milionů korun z vlastních zdrojů univerzity a fakulty a zbylá část ze státního rozpočtu ČR. Nová budova je vybavena špičkovými technologiemi, například simulačním centrem, které bude sloužit pro nácvik medicínských činností v urgentní a intenzivní medicíně. Velkou výhodou je umístění nového kampusu v těsném sousedství fakultní nemocnice, kam studenti docházejí na praktickou výuku.

Lékařská fakulta v Plzni přijímá každým rokem ke studiu kolem 300 uchazečů na všeobecné a 50 na zubní lékařství v českých programech, v anglických programech pak kolem 90 na všeobecné lékařství a 10 na zubní lékařství. Celkově zde ve všech ročnících studuje více než 2000 budoucích lékařů a také na 200 studentů v postgraduálních programech.