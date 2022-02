Jak hlasování dopadne, není zdaleka jisté. V obci je řada příznivců i odpůrců výstavby. Někteří během zimy navíc změnili názor. "Byl jsem pro, ale teď váhám. Pořád si dávám k sobě klady i zápory. Nakonec se asi rozhodnu až těsně před hlasováním," řekl Deníku senior, který k večeru vycházel z místní restaurace. Jméno prozradit nechtěl. To další oslovený muž měl už jasno. „Nelíbí se mi to, protože člověk na elektrárny bude koukat spoustu let a avizovaný zisk pro obec úplná bomba také není,“ vysvětlil.

Dva sloupy větrníků hodlá u Kolovče postavit společnost meridian Nová Energie. Lidé mají hlasovat o tom, zda zastupitelstvo podnikne kroky k podpoře výstavby dvou větrných elektráren, které by na území obce stály 20 let. Jisté je, že rozpočet městyse by se finanční kompenzací od investora a budoucího provozovatele navýšil v řádech desítek milionů korun. Peníze by podle vedení obce byly využity na další rozvoj městyse. Poplatníkům by se třeba výrazně snížily ceny odpadů, s penězi navíc by mohli počítat místní spolky a sdružení. „Přijďte proto prosím pokud možno všichni vyjádřit hlasováním svůj názor na tuto problematiku, tedy zda nabízený projekt výstavby dvou větrných elektráren v Kolovči podpořit a přijmout do rozpočtu městyse Koloveč nemalou finanční kompenzaci využitelnou pro další rozvoj naší obce nebo nikoliv,“ vybízí občany starosta Kolovče Václav Pergl.

Místní referendum o výstavbě větrných elektráren v územním obvodu městyse Koloveč se koná v sobotu 26. února 2022 od 8.00 hod do 18.00 hod v budově úřadu městyse Koloveč.

O výstavbě větrníků se v této době jedná i v jiné obci na Domažlicku, konkrétně v Bělé nad Radbuzou. Jednání o elektrárnách je ale zatím přerušeno, čeká se na vyjádření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a poté bude zastupitelstvo větrné elektrárny dále řešit. Podle starosty ale obec neplánuje, že by o výstavbě mělo po vzoru Kolovče rozhodnout referendum.