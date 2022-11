V tomto týdnu se policejní preventisté se na území Plzeňského kraje zapojili do projektu Bubnovačka, který se věnuje domácímu násilí na dětech – neviditelných obětech násilí v rodině. „Preventisté s dětmi na základních školách napříč Plzeňským krajem na toto téma citlivě diskutovali a společným bubnováním pak upozornili na problém domácího násilí na dětech. V pondělí se do projektu Bubnovačka společně s policejním preventistou zapojili žáci základní školy v Plzni, Tachově a Rokycanech a v pátek v Klatovech. Smyslem je upozorňovat a dále prezentovat přesvědčení, že každé dítě má mít život bez jakéhokoliv násilí. Násilí do života dětí nepatří,“ uvedla policejní mluvčí Hana Kroftová.