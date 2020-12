Posluchačům zlepšují náladu svou originální hudbou i cover verzemi různých známých písní včetně těch chodských. Letošní rok však žádným zpěvákům příliš nepřál…

Měli jste na letošní podzim naplánována nějaká vystoupení, která byla zrušena, případně přeložena z jara a znovu zrušena?

Hynek: Letošek je celkově úplně jiný a zvláštní. Měli jsme naplánovánu spoustu vystoupení, která byla zrušena už v té první vlně covidové epidemie, ale i teď. Nejvíc jsme se s Patrikem těšili do Státní opery v Praze, kde jsme měli nastudovanou operu Aida a Mistry pěvce norimberské od Richarda Wagnera. Patrik, který byl loni vybrán do studijního stipendijního programu Men Art pod záštitou Magdalény Kožené, přišel o koncerty v Litomyšli v rámci Smetanovských dnů, měl zpívat v Kroměříži, v Chrámu sv. Víta v Praze, v Rudolfinu a na dalších místech. Zpíval na Dnech lidí dobré vůle na Velehradě, což byl veliký zážitek, a na několika koncertech jako stipendista v Praze. S chodskými písněmi a folklorem jsme měli vyjet do Indonésie, to bylo zrušeno skoro jako první. Také plánované koncerty s Big bandem Felixe Slováčka byly přesunuty na příští rok. Tak uvidíme, zda se vše, co bylo a máme v plánu, uskuteční.

Pracujete teď na něčem?

H.: Samozřejmě že nezahálíme. Pracujeme na novém CD jak s moderními písněmi, tak s chodskými. Dále jsme vydali nový cover od skupiny Kryštof, která vydala nedávno písničku s Karlem Gottem, je na youtube. Učíme se nové věci, já jsem složil vánoční píseň, tak snad bude možnost se někde prezentovat. Oslovila nás i televize, kde jsme se již prezentovali s několika písněmi a kde je možné nás pravidelně vídat.

Máte v plánu nějaké vystoupení, až to bude možné?

Patrik: Raději ani nechci říkat, že máme něco v plánu, abych to třeba nezakřikl. Měli jsme na začátku prosince vystupovat s vokální skupinou Hlasoplet právě tady v Domažlicích, ale koncert se samozřejmě přesunul na příští rok. Loni jsme v Domažlicích zpívali i při Mikulášské jízdě, koledy při rozsvícení stromku na náměstí nebo i v rámci adventních dnů. Nyní předpokládám, že žádný z připravovaných vánočních koncertů asi nebude, a pokud ano, budou jen streamované přes počítač.

Vše je teď poněkud odlišné. Na tvorbu máte ale asi více času…

H.: Vše je teď trochu obtížnější. Třeba když chceme jít nahrávat do studia, nejde to tak lehce. Když měl mít Patrik koncert v Praze, musel na povinné testování, jinak by musel zpívat v roušce, což není zrovna optimální. Nemohli jsme se setkávat ani s přáteli, se kterými hudebně spolupracujeme. Do toho máme ještě distanční výuku a to je také náročné. Když sedíte třeba čtyři i více hodin před počítačem na přednášce a musíte být soustředění, už se vám pak do další práce moc nechce.

Nechybí třeba inspirace, když není tolik podnětů z venku?

H.: Tak to si nemyslíme, že by nám chyběla inspirace. Chodíme dost často ven, do lesa, na procházky, do přírody, a tam je té inspirace víc než dost. Mně se například nejlépe skládá v noci. Když je ticho, všichni spí a mohu se plně soustředit, tak to mi to jde samo.

Schází vám vystupování?

P.: Samozřejmě nám to chybí. My jsme s bráchou vlastně na pódiu skoro vyrostli. Zpívali a hráli jsme veřejně od pěti let a plné hlediště, diváci, posluchači, to je nádhera. Už se těšíme, až se vše zase vrátí do starých kolejí a budou se nám plnit diáře.

Baví vás víc veřejné vystupování, nebo vymýšlet nové věci a tvořit hudbu?

P.: Myslím, že nás baví obojí. Samozřejmě ta atmosféra na koncertech je něco nepopsatelného, to nás doslova nabije, ale tvořit doma nebo ve studiu, to k tomu také patří. I když už máme také své skladatele, kteří pro nás píší hudbu a texty, ale sami také tvoříme. Hynek většinou udělá text a k tomu nástřel klavíru. Já zase k tomu přidávám kytaru a také občas něco otextuji.

Co byste vzkázali fanouškům?

P., H.: Chtěli bychom jim popřát, aby strávili svátky v klidu, ve zdraví a štěstí se svojí rodinou a přáteli, dávali na sebe pozor a užili si letošní zimu, která bude zřejmě opět po mnoha letech pořádně sněžná. A pokud budete mít zájem, můžete nás sledovat na sociálních sítích, jako jsou instagram, facebook či naše webová stránka, kde pravidelně sdílíme nejrůznější události. Už se moc těšíme na brzké setkání.