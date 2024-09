Je to dobrá zpráva pro všechny cyklisty. Blížejov na Domažlicku se napojil na významnou středoevropskou cyklotrasu CT3, která spojuje Prahu, Plzeň a německý Regensburg. Celkem měří 300 kilometrů, na českém území se milovníci bicyklů mohou těšit z dvou set kilometrů.

Na několik stavebních akcí, které pomohly dopravnímu napojení v Blížejově, přispěl Plzeňský kraj. Tři miliony korun dal na projekt "Vybudování napojení obce Blížejov na páteřní cyklotrasu CT3". Celkové náklady činily 4,5 milionu korun, obec Blížejov zaplatila 1,5 milionu korun. Opravena je původně zcela zničená a náletovou dřevinou zarostlá komunikace, která se dočkala asfaltového svršku o celkové délce 700 metrů a průměrné šířce 2,5 metru.

Opravy se dočkal ale také povrch části cyklotrasy na katastrálním území Výrov u Milavčí a Nahošice. Stávající polní cesta dostala nový asfaltový kryt v úseku mezi obcemi Výrov a Milavče v celkové délce 962 metrů. Náklady představovaly sedm milionů korun, 2,26 milionu hradila obec Blížejov, zbytek byl v režii kraje. "Tento upravený úsek cyklotrasy přímo navazuje na již vybudovanou a v roce 2023 dokončenou část páteřní cyklotrasy CT3 v úseku N4, N5 mezi obcemi Lazce a Výrov. Tím se celá cyklotrasa CT3 mezi obcemi Horšovský Týn a Milavče plně vyhýbá komunikacím II. a III. třídy," zdůraznil náměstek hejtmana pro oblast dopravy Pavel Čížek. "My jsme se hlavně soustředili na trasu Plzeň - Domažlice – státní hranice. Musím říci, že už je hotový obrovský kus, neboť ze Staňkova až na státní hranici nám zbývají už jen dva krátké úseky, kdy cyklotrasa povede zcela mimo silnici."

V Blížejově mají cyklisté v rámci CT3 k dispozici také nový přístřešek a zpevněné plochy a lavičky.

"Dálková evropská cyklotrasa CT 3 Praha – Plzeň – Regensburg je kulturní stezkou spojující na 300 kilometrů významná česká a bavorská města Prahu, Plzeň a Řezno - a až do Mnichova měří na 450 kilometrů. Provede vás přes zelenou střechu Evropy od Vltavy k Dunaji. V Česku se můžete těšit na více než 200 kilometrů cyklotrasy. První úsek z Prahy kopíruje EuroVelo 4 a cyklotrasu CT 3 vinoucí se podél řeky Berounky. Trasa se odklání od řeky u Zadní Třebáně a přes Hořovice a Rokycany již zvlněnějším terénem doputuje do západočeské metropole a města piva - Plzně. Dále trasa vede do historických Domažlic s chodskými tradicemi. Poslední úsek na české straně využijete vybudované cyklostezky mezi Domažlicemi a hraničním přechodem Ovčí vrch babylonskou kotlinou bez zbytečného převýšení. Na český úsek z Prahy až na hranice u Furth im Waldu," uvádí podrobnosti specializovaný server Cyklisté vítáni.