Blížejov na Domažlicku oslavil 700 let od první zmínky o obci. Obyvatelé i návštěvníci se bavili po celý den.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1324, kdy ji vlastnili zemané z Blížejova. Nyní je starostou Jiří Červenka, který je ve vedení obce již 34 let. Patří tak k nejdéle vládnoucím starostům v České republice. Po průvodu, který vyšel od hasičské zbrojnice a došel na hřiště, kde se konala slavnost, přivítal všechny příchozí. „Jsme zde, abychom oslavili nejen čas sedm století, ale také ducha, odvahu a vytrvalost generací, které nám předaly tu nejcennější štafetu, naši obec. Slavíme 700 let od založení naší obce. Místa, které je pro mnohé z nás domovem, pro jiné místem inspirace a pro některé cílem cest. Za těch 700 let si naše obec prošla časy rozkvětu i zkouškami, přesto nikdy neztratila to, co ji dělá jedinečnou - odhodlání svých občanů, její soudržnost, sílu k obnově a růstu. Koneckonců, každá budova, každá ulice, ale i každý kámen, zde vyprávějí příběhy našich předků, připomínají jejich sny, práci a naději,“ řekl starosta.

Připomněli si ty, kteří položili základy obce, kteří bojovali za její prosperitu a nesli světlo i v temných dobách. Jejich odkaz je pro všechny nejen inspirací, ale i povinností. Povinností neztratit z očí hodnoty, které tvoří základ společenství, vzájemnou podporu, solidaritu a touhu pro lepší život pro všechny. „V dnešní době plné výzev a nejistot je nejdůležitější připomínat si, že jsme silnější společně. Ať už jde o péči o naše životní prostředí, podporu lokální ekonomiky nebo budování inkluzivní společnosti. Zkrátka naše obec má díky svým občanům v sobě sílu nejen přežít, ale i prosperovat. Zaměříme se tedy společně na budoucnost na dalších 700 let, kdy budeme pokračovat v rozvíjení naší obce jako místa, kde každý najde příležitost, podporu a společnost lidí, mezi kterými najde svůj domov. Místa, které zůstane věrné svým kořenům a tradicím,“ uvedl starosta, který dodal i poděkování: „Děkuji vám za to, že svojí prací, svými sny a svoji vírou v lepší budoucnost, dobu a život pomáháte budovat Blížejov nejen pro sebe, ale i pro další generace. Bez občanů by obec byla jen prázdným místem.“

Velký potlesk si poté vysloužily děti z mateřské i základní školy, které zazpívaly známé písničky, ale také odehrály krátké divadelní představení, které velmi pobavilo.Šlo totiž o velmi moderní pojetí Šípkové Růženky, která nebyla po 700 letech probuzena polibkem, jak bývá běžné, ale zvoněním mobilu.

Oslava pokračovala vystoupím Petra Hrocha Bindera, zahrála dechovka Horalka, Olympic revival a Explozet rock. Oslavy uzavřela ohnivá show v podání skupiny Veletoč.