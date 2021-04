Pro tabuli si včera dopoledne přijeli zástupci Národního muzea a převezli ji do Prahy, kde se stane součástí připravované výstavy Hranice je jen slovo.

Billboard vznikl 9. dubna 2020 a namalovali ho pracovníci úřadu ve Všerubech jako výraz podpory i vzájemného přátelství. „Byl to spontánní nápad a kolegyně mě podpořily,“ uvedl tamější starosta Václav Bernard. Tabuli s nápisem a symboly srdce, slunce, květin i české a německé vlajky umístili na hraniční přechod Všeruby/ Eschlkam. „Dostávali jsme spoustu vzkazů. Lidé se u billboardu fotili a sdíleli snímky na sociálních sítích, kde zaujaly stovky, možná tisíce uživatelů,“ vyčíslil.

Tabuli však včera dopoledne se zástupci Národního muzea demontoval, stane se jedním z největších exponátů chystané výstavy. „Na jednu stranu je nám líto, že už tady nebude viset, protože k ní máme citové pouto. Na straně druhé nás těší, že svoje emoce budeme moci sdílet s veřejností,“ doplnil starosta.

ZE ZÁPADU ČECH JSOU I DVOUMETROVÉ RUCE

Do Všerub dorazila i kurátorka expozice Lenka Šaldová, jež sbírá tematické předměty a fotografie od loňského léta po celé republice. „Původně jsme měli ze Všerub mapy, které zůstaly v bývalých celních budovách a jež ukazovaly, kde hlídkovala armáda. Ale hodně jsme stáli také o ceduli, takže jsme si pro ni nakonec přijeli. Je to krásné a důležité gesto,“ nastínila Šaldová.

Od loňska už shromáždila na 1500 fotografií, různorodé transparenty, malované kamínky a další předměty z česko-německých, rakouských a polských hranic. „Máme tady třeba dvoumetrové dřevěné ruce, jimiž si účastníci happeningů na Ašsku a Chebsku symbolicky potřásali,“ vytahovala kurátorka jeden z exponátů z dodávky, který stejně jako billboard převážela do Prahy.

Výstava Hranice je jen slovo, k níž vzniká rovněž publikace, začne 2. května. Do listopadu zůstane v české metropoli, pak se přesune do Jablonce nad Nisou, bude putovat po České republice a také Německu. „Jde o stále aktuální a bolestné téma. Je potřeba stále zdůrazňovat, že uzavření hranic není normální a zasáhlo do životů mnoha lidí,“ uzavřela kurátorka.