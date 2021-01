Lidé vzali v sobotu Šumavu opět útokem. Tentokrát tam zavítalo velké množství především běžkařů. Ale ani sjezdovky nezely prázdnotou, na Špičáku lidé doslova ignorovali zákazové cedule.

Šumava v sobotu 9. ledna. | Foto: Deník / Daniela Loudová

Uzavření lyžařských areálů stále trvá, a to minimálně do 22. ledna, a tak se stále na sjezdovky lidé vydávají na boby, sáňky i lyže. Bohužel je některým úplně jedno, že jsou tam umístěné zákazové značky. „Lidé jsou neukáznění. Přesto, že jsou sjezdovky zavřené, jsou plné sáňkujících. Máme tady zákazové cedule a stejně to porušují,“ řekl provozovatel areálu Vladimír Kasík.