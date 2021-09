Výstava můžete navštívit v pátek do 17 hodin a v sobotu od 9 do 17 hodin.

Výstava hub v Klatovech 2021.Zdroj: Deník/Daniela LoudováLidé přinášejí houby, u nichž neví, co vlastně sebrali. „Přinesli například kriticky ohrožený druh, který je na červeném seznamu, což je například bělozub nafialovělý, jde o velmi vzácnou houbu. Máme zde i stročkovec kyjovitý, který je ale z loňska, takže už vysušený,“ sdělil Ján.

Na počátku výstavy bylo k vidění přes dvě stě druhů hub, ale lidé postupně své nálezy přinášejí, takže se výstava bude ještě rozšiřovat. „Chceme lidem v rámci osvěty ukázat druhy, které jsou běžné v okolních lesích na Šumavě a v podhůří Šumavy. Zaměřujeme se na to, abychom jim vysvětlili, jaké houby jsou jedlé, nejedlé až jedovaté,“ řekl mykolog Svatopluk Ján, který na místě radí se vším okolo hub.

