O krásnou výzdobu před Velikonocemi se postarali obyvatelé Bělé nad Radbuzou a sousedního Újezda u Svatého Kříže.

Vajíčkovník v Bělé nad Radbuzou a v Újezdě u Svatého Kříže. | Foto: Bělá nad Radbuzou

Když Velikonoce, tak veselé. A právě takové budou při procházce Bělou nad Radbuzou, kterou zdobí vajíčkovník. Na bělském vajíčkovníku plném barevných kraslic různých tvarů a velikostí přeci jen nepřehlédnete už z dálky jednu zcela netradiční. Tuto obří kraslici ze dřeva vyrobil šikovný zaměstnanec města Marian Mihailoiu. Na zdobení stromu se pak podíleli malí i velcí nebojácní horolezci.

Také v Újezdě u Svatého Kříže se těší na příchod svátků jara. A zdobení vajíčkovníku do pestrých barev k tomu patřilo. Místní děvčata to vzala do svých rukou a vajíčkovník hýří barvami.

