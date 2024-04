Dříve byla ostudou města Bělá nad Radbuzou, nyní bude pýchou. Tak se dá stručně popsat tvrz, která byla v sobotu slavnostně otevřena po celkové zhruba roční rekonstrukci. A zájem lidí byl obrovský. S opravami se v areálu bude pokračovat dál.

Slavnostní otevření tvrz v Bělé nad Radbuzou.

Cenná renesanční budova vznikla kolem roku 1614, je chráněná jako kulturní památka České republiky, ale výrazně ji poškodil požár v roce 2014. Nyní se píše rok 2024 a tvrz je kompletně opravena. „Konečně hotovo. Šest let jsme vlastníky, před pěti lety jsme dělali studii, ke které se obyvatelé vyjádřili. Otevíráme druhý objekt ze čtyř z celého areálu. Náklady se pohybují okolo 70 milionů korun, kdy jsme na to dostali dotaci z IROP 54 milionů korun, zbylou částku financovalo město díky úvěru a vlastním financím. Firma odvedla práci na jedničku a i spolupráce s ostatními byla na jedničku,“ řekl starosta Bělé nad Radbuzou Libor Picka.

Využití tvrze bylo jasné již zpočátku. Své působiště tam najdou neziskové organizace a sociální péče a zabezpečení.

Nálezy během rekonstrukce tvrze v Bělé nad Radbuzou potvrdily její historii

Práci starosty, se kterou se do rekonstrukce pustil, vyzdvihl i hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták. „Já mám tu čest s panem starostou pracovat i jako s radním pro kulturu a památkovou péči. Ne vždy se s ním dělá jednoduše, protože přichází s některými projekty, které vždy na začátku považujeme všichni za bláznovství, za nerealizovatelné, klepeme si na čelo. Já si na něm vážím právě toho, že přes všechna úskalí dokáže za tím jít jako buldok a dokáže to dostat do těch nádherných dnů, jako je právě dnes tady v Bělé. Budova dostane nový život, novou náplň, kde bude lidem pomáháno, a o to větší to má cenu. Pevně věřím, že sem všichni budete chodit rádi,“ pronesl hejtman.

Bělá má historii dlouhou přes devět set let a to se potvrdilo i během prací na tvrzi. Uvnitř byl proveden archeologický průzkum, v rámci něhož bylo prokázáno, že v místě tvrze stál již v druhé polovině 10. století obytný dům. „To nás potěšilo, jelikož se tím dokládá, že Bělá v roce 1121 mohla být tou Bělou, přes kterou táhl kníže Ladislav spolu s Kosmasem, který o tom psal do své kroniky,“ prozradil již během prací na tvrzi starosta.

Lidé byli z nové tvrze nadšení, procházeli všechny místnosti, patra a těší se na novou funkci, kterou bude splňovat ve městě. První z budov, kterou je stodola, je využívaná hojně. V zimě tam dokonce bylo kluziště.

Připraven je již projekt na další, třetí část areálu. „Půjde o zázemí pro technické služby, které vznikne v další části areálu, který byl postaven v roce 1878. I zde půjde o rekonstrukci, vzniknou tam garáže a zázemí,“ uvedl starosta s tím, že by mohly být hotovy již letos, ale s ohledem na finance spíše příští rok.

Na poslední část je vydáno stavební povolení, vyjádření památkářů a stavět by se mohlo rovněž hned, ale půjde o velmi finančně náročnou akci, proto zde město počítá s tím, že najde spoluinvestora.