„S Renčou jsme se seznámily díky její mamince, která nám pomohla při akci Haima cup.“ Řekla hned na úvod za Chodskou naději Lenka Surmajová. „Protézy na nohy vyžadují velkou péči, finančně náročná je i samotná silikonová forma, která se vyrábí na míru. Meningokok nezasáhl bohužel pouze dolní části končetiny, ale také ve značné míře kožní tkáň. To způsobilo Renče značné zjizvení kůže o kterou musí náročně pečovat. V důsledku meningokoka přišla Renča i o ledvinu, a musela podstoupit transplantaci,“ popsala Lenka Surmajová důvod, proč se rozhodli pomoci.

Renata onemocněla před koncem roku 2016. Zpočátku si myslela, že má jen obyčejnou chřipku. Pak se jí ale na těle objevily fialové mapy, skončila v plzeňské nemocnici, kde ji uvedli do umělého spánku. Po devíti dnech se však probudila bez dolních končetin. Aktivní, mladá žena, která před tím jezdila i na motorce, se ale nevzdává. S pevnou pravidelností navštěvuje fyzioterapeuta ,kde podstupuje náročná cvičení. „Neexistuje pro mě, že něco nejde. I přes handicap, který mi do života vstoupil, je vždy možnost najít způsob jak pokračovat ve svém snu. Nesmím se ale vzdávat. Chce to teď trpělivost, někdy mnohem více. Vždy se najde nějaký způsob, ačkoli je jiný, než na který jsem byla zvyklá. Ale našel se,“ říká sama Renata.

‚Poběž-pomůžeš‘ se bude konat 9. května v Nové Vsi u Kdyně, kde vzniklo hned 6 tras různých délek i náročností. Proč se v Nové Vsi rozhodli zrovna pro běh, vysvětlil Michal Hudec z SDH Nová Ves. „Pořádám už několik let hasičské soutěže a k běhu mě inspiroval atletický klub Mílaři Domažlice. Byl jsem se podíval na Běh zelenovským údolím, který pořádají, a nadchlo mne to. Napadlo mě pak, že bychom si se sborem mohli udělat něco podobného s cílem někomu pomoci.“

Tratě Michal Hudec sestavoval sám. Běhání se věnuje ve volném čase, okolí zná doslova jako své boty a ze své praxe tak sestavil šest tratí, které zaběhnou děti, amatéři, ale i tací, kteří mají s běháním nějaké zkušenosti. „S Mílaři jsme řešili technickou stránku tratí– značení, bezpečnost při křížení s vozovkou a další specifika. Jirka Voják z Mílařů nám poradil s pořádáním takové akce, právě díky zkušenostem ze zelenovských rybníků,“ dodal Michal Hudec.

K projektu ‚Poběž-pomůžeš‘ je zatím na sociálních sítích zveřejněn videoklip, jako pozvánka ne jen pro běžce, ale i širokou veřejnost. Hrdinkou spotu je samotná Renata Kastnerová. K videoklipu je třeba také dodat, že se na něm podílel Vojta “MOBY“ Gibfried jako autor a hudbu s mluveným textem k němu propůjčila klatovská kapela Adys. „K běhu připravujeme doprovodný program pro děti. Jedinečné a originální ceny jsme pro vítěze zajistili z chráněné dílny Meclov. Celkový výtěžek, včetně startovného, půjde na pomoc Renatě Kastnerové, a doufáme, že se nám podaří rozšířit všeobecné povědomí o této zákeřné nemoci. To je naším cílem,“ dodala na závěr Lenka Surmajová. Veškeré informace o akci jsou na webu pobez.chodskanadeje.cz, kde již běží registrace online.