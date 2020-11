„Bazén necháváme napuštěný, udělali jsme základní údržbu, vodu temperujeme na minimální teplotu, filtrujeme a udržujeme hodnoty, aby se voda nekazila,“ popisuje stav domažlického aquacentra jeho vedoucí Dalibor Kubů. Případné vypuštění a znovunapouštění bazénu by bylo dle slov vedoucího komplikovanější.

Na jaře, kvůli nouzovému stavu a vládním opatřením, hlásil bazén ztráty v hodnotě okolo tří milionů korun. Na jakou sumu se vyšplhají ztráty z podzimního nouzového stavu, se teprve uvidí. Udržování bazénu v pohotovosti stojí pět až deset tisíc korun denně. „V případě otevření jsme však schopni rychle znovu zahájit provoz,“ uvádí Dalibor Kubů.

Lidé si mohou i v této době zakoupit permanentku na recepci aquacentra, a to každý všední den od jedné do čtyř hodin.

V pohotovosti zůstává i zimní stadion v Domažlicích. Ledová plocha je zamražená a čeká se na konec nouzového stavu. „Led nerozpouštíme, udržujeme ho na provozních teplotách, abychom případně mohli otevřít stadion k provozu během dvou tří dnů,“ vysvětlil Dalibor Kubů.

Ve kdyňském Centru vodní zábavy řeší současnou situaci stejným způsobem jako v Domažlicích. V bazénu je voda a v případě rychlého rozvolnění opatření a následného znovuotevření vodního centra by tu byli schopni rychle obnovit provoz. „Na jaře se všechno otevřelo skoro ze dne na den, byli jsme na to připravení a otevřeli jsme. Kdybychom tu vodu vypustili, tak jen dva dny se zpátky napouští, dva dny se ohřívá, čili až nějaký pátý den by se mohlo otevřít,“ uvádí ředitel Centra vodní zábavy Kdyně Jan Zelenka. Dodává, že v tuto chvíli nezbývá, než čekat, jak se situace bude vyvíjet dál.