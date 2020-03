Podle informací Deníku někteří němečtí zaměstnavatelé, pro něž Češi pracují, zaměstnance nabádají roušky nenosit. Prý v nich ostatní akorát děsí a návštěvníci či kolegové pak 'orouškované' osoby berou jako nakažené. Jinde nemají s rouškami problém firmy, ale naopak němečtí zaměstnanci.

„Já si ústa a nos chráním respirátorem. Jsem ve firmě jediný, kdo to nosí,“ řekl Deníku zdroj, který v Německu pracuje a nechce být ze strachu o zaměstnání jmenován.

Na toto téma se zaměřili i novinářští kolegové v Bavorsku. „Ptal jsem se v několika firmách, kde by k tomu mělo dojít. Bylo mi řečeno, že Češi roušky nosit smějí, pokud je ovšem pravda to, co firmy uvedly,“ sdělil německý publicista Karl Reitmeier, kterému několik lidí potvrdilo, že se v Německu Čechům s rouškou posmívají a fotí se s nimi. Mimo jiné Němci pendlery osočují ze zbytečného panikaření a podotýkají, ať si Češi roušky nosí ve své zemi a ne v Německu.

Němci ale nedodržují ani svá vlastní nařízení, například zákaz scházení se ve větším počtu. "Nedaleko Furthu im Wald v městečku Ränkam si skupina mladých lidí dělala takzvané Korona Party. Je to hrozné, s jak nezodpovědnými lidmi žijeme," doplnil Reitmeier.