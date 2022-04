„Zpestřením akce je nejen expozice kraslic, kterou nám zapůjčila Asociace malířů a malířek kraslic z Libotenic, ale i výstava panenek v dobových krojích“ láká návštěvníky ředitelka kulturního centra Alena Botlíková.

Sokolov zdvojnásobí počet nesekaných luk ve městě

„Máme za úkol dodržovat tradiční řemesla a tedy i tradiční zdobení. Toho je mnoho, ale my máme pět základních. Batika, škrábané, reliéf, sláma a dužina,“ říká osmašedesátiletý Pavel Poulíček ze Zlína, který se zdobení kraslic, stejně jako jeho osmadvacetiletý syn Jakub, věnují od svých devíti let.

Jejich zdobení batikou je ostrožský květinový vzor.

Mnoho nových tvůrců podle Poulíčka nepřichází. Občas se prý na kurzech najde pár děvčat, které zdobí reliéfem či dužinou, což je pro daný region tradiční.

„Když ale jaksi odrostou do puberty, mají jiné zájmy. Některé se časem k tomu vrátí. Když, ale potřebujeme, aby se tomu věnovaly, tak nejsou. To je podle mě tragedie ostrožského zdobení kraslic. V dědině není nikdo, kdo by to dělal. Je nás všehovšudy pět a většinou je to naše rodina a naše sousedka. Ta je, stejně jako sestřenice zhruba v mém věku,“ říká Poulíček.

Unikátní středověký hrad Hartenberg přichystal návštěvníkům novinky

Na jižní Moravě se většinou zdobí batikou a škrábáním. Jižní a západní Čechy taktéž. Nepolíbené regiony jsou na severu. „Lidé tam umějí zdobit, ale jsou jak se říká náplavy právě z těch regionů, kde je zdobení kraslic tradicí.

Na otázku, jak dlouho se hodlá ještě svému koníčku věnovat, odpovídá, že do té doby, než se mu začne třepat ruka.

Ve svém synovi má však zdatného nástupce. Nejen zdobené pštrosí vejce je toho důkazem. Laik si tipne, že nádherné zdobení velkého vejce může trvat týdny, možná měsíc. „Když jsme tady v Kraslicích, dokážu ho ozdobit za tři dny. Doma by to bylo tak týden, protože od toho člověk stále utíká. Zdobení se jede takzvaně z jedné vody načisto, podle fantazie. Žádný mustr neexistuje. Předmalovat si nic nemůžeme, pak by se na to nechytal vosk,“ dodává Jakub.

Součástí výstavy jsou i panenky v krojích. „Panenky jsou dílem Lenky Volkové. Vytváří jim kroje dle originálních vzorů. Každá reprezentuje daný kraj. Některé jsou bohatší,

jiné zase chudší. Pro výrobu používá typických látek. Je zde dokonce i kroj vdovy z Uherského Hradiště. Kroje ukazují i tradiční zdobení a jsou opravdu věrnou kopií a to například i včetně spodničky,“ říká Marta Maštalířová z městské knihovny Kraslice.

Výstava Kraslice v Kraslicích se koná po dvouleté přestávce a potrvá až do neděle vždy od 9 do 17 hodin.