Jako už neodmyslitelně k sobě patří Letní barokní festival a Plzeňský kraj, tak do festivalového kalendáře náleží zámek v Čečovicích. A zde tradičně s titulem Barokní veselice, letos v jubilejním pátém ročníku. Tentokrát se návštěvníci památky, která prochází náročnou rekonstrukcí, mohou veselit 22. června. Důvodů by k tomu mělo být až dost.

Letní barokní festival na zámku Čečovice v roce 2023. | Foto: Zámek Čečovice

Nádvoří barokního zámku v obci nedaleko Staňkova ožije od 13 do 18 hodin. „Akce je určena pro rodiny s dětmi, ale i pro zájemce o historii a kulturu. Budete se moci podívat, jak probíhá rekonstrukce zámku, a navštívit výstavu Mecenáši doby baroka. Zatímco děti si přijdou na své zapojením se do bohatého kulturního programu a tvoření v dětské dílničce,“ zvou organizátoři z Českého svazu ochránců památek – Klubu Ladislava Lábka v Plzni, kteří se v čele s Miroslavou a Jiřím Šusovými rozhodli vyhořelý zámek obnovit do původní krásy. Opravy se nezastavily ani během letošního jara a definitivní podlaha v první reprezentační místnosti už má být k vidění.

Unikátní podvodní pozorovatelna v Lomečku je hotová, opravy byly náročné

O barokním dnu 22. 6. vystoupí od 14 hodin divadelní soubor Geisslers Hofcomoedianten z Prahy s představením na téma barokního honu nazvaným Huberte! Již ve 13.05 a opět v 15.50 uvedou studenti plzeňské konzervatoře ukázky jedné z nejstarších světových oper vůbec, z Orfea od Claudia Monteverdiho z roku 1607. Skupina historického šermu Viva Gladius se pustí do soubojů ve 13.25, 16.05 a 17.40. Sokolnictví Šporer předvede své dravce od 14.45 a 16.40 hodin.

„Dále se můžete těšit na komentované prohlídky zámku, trhovce či soutěž pro děti s barokní tematikou. Občerstvení je zajištěno v nově zrekonstruované zámecké kuchyni a baru,“ lákají pořadatelé. Prohlídky se konají od 15.20 a 17.10 hodin. Celý výtěžek z historického dne bude využit na záchranu čečovického zámku.