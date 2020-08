Baldovské návrší opět rozezní jazzem.

Ilustrační foto | Foto: Archív

Dnes, v sobotu 22. srpna od 16:00 se ozve chorál Ktož sú Boží bojovníci, čímž se letošní Jazzový Baldov zahájí. Letos přijede zahrát kapely The Dixie Hot Licks z Plzně, které se ještě na začátku roku podařilo opustit Evropu a vydat se přes Atlantik do kolébky jazzu. Kapela hrála ve Virginii, washingstonském Kennedy Center a ve městě, které nikdy nespí, v New Yorku, koncertovali s velkým úspěchem v Bohemian National Hall na Manhattanu. K dispozici je občerstvení, parkování je zdarma na přilehlé louce, a stejně tak je zdarma i vstup na jazzový koncert, z nějž si každý návštěvník odnese krásný prožitek. Ovšem počasí ovlivnit nelze.