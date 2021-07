Nejdříve museli dělníci ručně odstranit veškeré azbestové obklady a střechy budov, což bylo zhruba 90 tun, a nechali je ekologicky zlikvidovat. Poté přišlo na řadu samotné bourání, jež se týká deseti staveb. „Těžká technika momentálně demoluje garáže, které jsou hned u příchodu do areálu. Bagr budovu postupně odshora dolů rozebírá a třídí na dřevo, kovy, cihly a betonové konstrukce. Suť pak svážíme na jednu hromadu a materiál rozdrtíme,“ nastínil Antonín Kavan, který dělá na Čerchově stavební dozor za město Domažlice. Za pár dní půjdou k zemi ještě strážnice, kuchyně s ubikacemi, hala a terasa. „Poslední vezmeme garáž, na které je televizní anténa. Tu je ovšem potřeba nejdříve přemístit, což uděláme až příští rok,“ dodal.

Na staveništi ve čtvrtek pracoval mimo jiné Petr Ringes, jenž zrovna hydraulickou rukou zvedal železo do kontejneru nákladního auta. „Menší kusy železa pak vezmu do Hořovic, kde se ještě zpracují. Aby se vše stihlo, bude tady alespoň osm souprav,“ vyčíslil řidič. Hlavní práce totiž musejí být hotové do konce července. „Protože jsme v chráněné krajinné oblasti, chceme co nejméně ohrozit vzácné druhy živočichů, které v okolí žijí,“ vysvětlil Kavan.

Starosta Domažlic Zdeněk Novák je rád, že se někdejší vojenské objekty konečně bourají. „Téměř třicet let se nevyužívají a jsou obrovskou ostudou. Čerchov si zaslouží být atraktivním turistickým místem,“ zdůraznil. Podle odhadů sem během sezony zavítá až deset tisíc lidí.

Město už připravuje projekt na rekonstrukci bývalé roty, z níž se v budoucnu stane horská chata. „Počítáme s restaurací pro čtyřicet lidí, ubytováním pro dvacet pětadvacet osob a muzeem o historii Čerchova,“ vyjmenoval Novák.

Na vrcholu Českého lesa nadále zůstanou Kurzova a vojenská věž a rovněž objekt, kde je občerstvení. Demolice, která se dotkne i vojenských budov na Malinové hoře a Bystřici, vyjde na necelých 12 milionů korun. „Podařilo se nám vysoutěžit zakázku výrazně levněji, než jsme předpokládali,“ uzavřel Novák. 90 procent sumy pokryjí dotace.