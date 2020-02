„Stará budova je montovaná dřevostavba, která je na konci životnosti. Vyskytly se v ní i problémy se statikou. Mezi jednotlivými panely byly navíc mezery, jimiž profukoval vítr,“ popsal neutěšený stav školky starosta obce Pave Bambásek.

Kvůli špatnému stavu bylo těžké budovu vytápět, a vznikaly tak zbytečné náklady navíc. Bylo rozhodnuto, že stará budova půjde k zemi a místo ní se vybuduje hřištěa zahrada k nové školce, která se staví jen několik metrů od staré.

„Práce by se měly dokončit do letních prázdnin. Pokud půjde i nadále vše podle plánů, chceme novou mateřinku představit veřejnosti 4. července. Vznikla by k tomu i výstava o historii vzdělávání v naší obci, historii budovy staré školy i původní školky,“ pokračoval Bambásek.

Čtvrtého července bude v Babylonu rušno. Na tento den připadá i tradiční akce Léto Babylon a obec zároveň slaví 30 let od znovuosamostatnění. Místní sbor dobrovolných hasičů navíc oslaví 90 let od svého vzniku.