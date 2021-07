Jedním z uživatelů, kteří v zařízení našli dočasný azyl, je paní Barbora. Zažila několikaleté domácí násilí. „Partner mě psychicky týral. Všechno, co jsem udělala, bylo špatně. Sledoval mě, ponižoval, bral telefon, zamykal doma, abych nikam nesměla,“ vyprávěla žena.

Situace se stále zhoršovala, a tak požádala o pomoc. Do případu se nakonec musela vložit i policie.

Paní Barbora získala zázemí v domažlickém azylovém domě, který spadá pod plzeňskou diecézní charitu. Začala také chodit k psycholožce. „V takovém vztahu se nedalo žít. Už jsem to nezvládala. Partner myslel jen na sebe. Navenek to vypadá, že už jsem v pořádku, ale uvnitř to tak není,“ přiznala žena, která má kromě psychických následků i zdravotní problémy.

Velmi si cení pomocné ruky, kterou jí pracovníci charitního zařízení podali. „Jsou na mě moc hodní. Paní, co je se mnou na pokoji, je výborná. Vzájemně se podporujeme,“ nastínila. Ráda by se přestěhovala do svého bytu, ale nemá ušetřených moc peněz. Proto požádala o sociální byt a čeká, jestli bude její žádost schválená. „Zkoušela jsem to už několikrát, ale nikdy se to nepovedlo. Snad už tentokrát,“ doufá.

Kapacita zařízení, což je 29 lůžek, je dlouhodobě plná. Jakmile se nějaké místo uvolní, hned ho zaplní nový žadatel. Ostatně vysoký je i počet zájemců v pořadníku, jichž je 200. „Lidé, kteří se ocitnou v problémech, kontaktují víc míst naráz. Kromě nás jsou to třeba Klatovy nebo Rokycany. Potřebovali bychom pořadníky v kraji sjednotit, abychom viděli, kolik osob skutečně pomoc potřebuje,“ nastínil ředitel azylového domu Jiří Svoboda.

Služby charitního zařízení využívají nejenom lidé z okresu, ale také z jiných koutů České republiky nebo i cizinci. Jde o osoby bez střechy nad hlavou, matky s dětmi či seniory, jichž přibývá. „Nemají odpracované roky, aby pobírali starobní důchod, a tak se ocitnou u nás,“ řekl Svoboda.

K 10. výročí své existence otevřeli ve čtvrtek zástupci azylového domu, jenž sídlí v Kozinově ulici, potravinový kontejner. „Poslouží klientům, zejména ale půjde o venkovní výdej lidem z naší terénní služby,“ konstatoval ředitel plzeňské diecézní charity Jiří Lodr.