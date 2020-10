Zelí-Potkan je projekt okruhu mladých skladatelů – studentů a profesorů plzeňské konzervatoře, kteří si vytyčili za cíl osvětlovat a zrovnoprávňovat avantgardní, experimentální a jinak moderní či novátorskou hudbu se známou upřednostňovanou klasikou. Činí tak prostřednictvím večírků, koncertů, seminářů, workshopů a hostů. V rozhovoru nám neodpovídal tedy jen Petr, ale i jeho kolega, kamarád a skladatel Václav B. Špíral.

Proč si říkáte Zelí a Potkan?

Vašek: My si neříkáme úplně Zelí a Potkan, ale Zelí-Potkan. Vypadá to jako nepatrný rozdíl, každopádně víc odpovídá okolnostem vzniku tohoto názvu. Sešli jsme se s kolegou skladatelem, Petrem Švantnerem, za účelem vymyšlení vhodného jména našeho projektu. Zvolili jsme cestu nonsense, tedy nesmyslu. Každý z nás vypsal slova, která ho napadla, na společnou tabuli, z nich jsme postupně vyškrtávali sprostá a hloupá, až zbyla dvě, mezi nimiž jsme si nedokázali vybrat. Takže jsme použili obě.

Kdo z vás je kdo?

Petr: Takovými úvahami jsme se kdysi také zabývali, ale jelikož jsme na začátku byli tři, tohle rozdělení by prostě nefungovalo. Nicméně Vašek občas hraje toho zlého policajta a já toho hodného. (smích)

Kdy jste se jako Zelí-Potkan dali dohromady?

Vašek: Má paměť stereotypy jest nemilosrdně vyvražděna do buňky poslední, ale podle kolegy je tomu čtvrtý rok, co oblažujeme mysli studentstva a příležitostně i veřejnosti. Činnost jsme zahájili v září 2016, od té doby se mnohé změnilo a rozvinulo.

Znáte se ale delší dobu, ne?

Petr: S Vaškem jsem se poznal ve skladatelské třídě plzeňské konzervatoře, prakticky ihned po mém nástupu do prvního ročníku. A tomu je teď přesně 6 let.

Pořádáte přednášky a semináře o hudbě – vážné, moderně a tak dále. Mapujete historii nebo si vybíráte témata, která se na konzervatořích neprobírají tak důsledně nebo naopak vůbec?

Vašek: Pravda je na obou stranách, máme koncept zahrnující historickou chronologii od počátků hudby, se zaměřením na ojedinělosti a inovace, zároveň počítáme i s příležitostnými speciály, jejichž náměty a témata přicházejí za pochodu, nicméně se v převážné většině týkají klasické hudby 20. – 21. století.

Obecně máte trochu nekonvenční způsob přednášek. Popište jej trochu, co si má budoucí návštěvník vašeho semináře představit?

Vašek: Vyžer si to, Petře! (zlotřilý smích)

Petr: Eeeeee, no!

Vašek: Tak něco napiš, bo s*r písmena, vole!

Petr: Sázíme na to, že návštěvníci našich večírků se nechtějí jen „učit“, to dělají celé dny ve škole, ale taky se pobavit. Prosazujeme interaktivní přístup s možností diskuze, máme připravené audio ukázky, někdy i živé provedení v podání samotných studentů, a k tomu tištěné partitury. K tématu nikdy nechybí chytlavá prezentace, bulvární vsuvky ze životů umělců a blonďatá robotická průvodkyně Nanynka, co s námi dobrovolně šla do Zelí.

Na semináři pořádáte i soutěže a kvízy, které se váží k tématu. Může se zúčastnit i hudební laik? Není to pro něj moc těžké?

Vašek: Otázky jsou koncipovány vždy jako tipovačky, a to většinou mimo hudební sféru. Já sám občas neznám odpovědi, poněvadž nejsem schopen tupě zírat do předem připravených materiálů. Improvizuji na místě. Tudíž si myslím, že účastnit se může opravdu každý.

Do soutěže dáváte i symbolické ceny ze země původu hudebního skladatele. Kde tenhle nápad vznikl?

Petr: Naše první semináře vycházely tematicky tak pěkně, že se většinou týkaly jen jedné země v jedné epoše. Přišlo nám tudíž na místě se na celý večírek pomyslně přesunout do kýžené oblasti, i s cenami.

Pro ceny jste si do těch zemí jezdili sami. Pořád to děláte?

Vašek: Ano. Respektive abych byl přesný, v průběhu našich aktivit začal kolega Petr randit s jednou pianistkou. Teď jezdí spolu a na mě kašlou. Jsem tam v poslední době ten zapšklý samotář, co všemu překáží a do všeho věcně a trefně mele.

Semináře ale vyústily ve společný koncert. Byli jste s výsledkem spokojeni?

Petr: Vlastně nevyústily. Koncerty jsou další z aktivit, kterým se věnujeme a které jsme plánovali od samého počátku. První takovou akci se podařilo zorganizovat v únoru letošního roku a v červnu jsme pořádali úspěšné pokračování. Třetí koncert (říkáme jim Zelná Grand Concerta) se uskuteční 12. listopadu od 19:30 v sále Domu hudby v Plzni. Tímto všechny srdečně zveme.

Prezentovali jste na koncertě i vlastní tvorbu?

Vašek: Já už od počátků tvrdím, že bychom měli, ale kolega mi pokaždé zavře tlamu. Dříve či později na to ale dojde, chystáme totiž vystoupení s naším novým orchestrem / ansámblem, tam skoro nic jiného (než vlastní tvorbu) nehrajeme. Do budoucna pak počítáme i s koncertem ryze naší hudby. Teď ale prý „ještě splácíme dluh těm velkým a nedoceněným“, což vcelku dává smysl.

Obecně Petře, vystudoval jsi IT, ale věnuješ se hudební kompozici. Jak k sobě jde dohromady skládání hudby a práce „ajťáka“? Dá se třeba využít logika? Algoritmus? Dá se vůbec mezi těmito zdánlivě odlišnými obory najít spojitost a souvislost?

Petr: No jéje. Skladba je vlastně jeden takový velký algoritmus. Dát dohromady nápady, melodie, rytmy, harmonie a všechno poskládat v celek, který dává logický a funkční smysl. To je přesně úkol programování, že? (smích)

A co do budoucna? Jakou máte jako Zelí-Potkan vizi?

Vašek: Plánujeme pokračovat v zaběhlých výstupech (večírky, hosté, koncerty ad.). Pro mě osobně je v tento moment asi nejdůležitější nový ansámbl „Zelí-Potkan Orchestra“, chci se mu věnovat na plný úvazek, vyzdvihnout naše šikovné mladé hráče a ukázat jim bohatství moderní hudby, v praxi tedy po vychytání much a tempa práce plánuji víc veřejných výstupů na více místech. Určitě s naším týmem přijdeme i s dalšími novinkami.

Jaké jsou ohlasy okolí? Reagovala třeba sama hudební konzervatoř na to, co děláte?

Petr: V začátcích jsme byli taková partizánská skupina, která vznikla vlastně z ničeho, protože soudobé hudbě se na konzervatoři prakticky nikdo (až na skromnou skladatelskou základnu) soustavně nevěnoval. V současné době máme slušnou podporu z řad pedagogů i studentů. Myslím, že je na co se těšit!