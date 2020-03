Školáci jsou doma. Vládní nařízení, které od 11. března uzavřelo základní a střední školy, má dopad i na autobusovou dopravu.

Autobusová zastávka, ilustrační foto. | Foto: Deník / Libor Běčák

„Na základě požadavku objednatele a po projednání s dopravci se ke dni 11. březnu ruší vybrané autobusové spoje, které slouží zejména k dopravě žáků. Opatření je realizováno až do odvolání,“ uvedl Martin Fencl, dopravní a marketingový specialista Plzeňských organizátorů veřejné dopravy (POVED) s tím, že pokud by se omezení a nařízení v budoucnu dotklo i mateřských škol, dospěla by veřejná autobusová přeprava pravděpodobně do prázdninového provozu.