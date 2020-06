,,K hašení byl použit vysokotlaký proud. Událost blokovala komunikaci zhruba do 7 hodin," uvedl za hasiče Petr Poncar. ,,Z místa nehody záchranná služba transportovala pozemní cestou ženu se středně těžkým zraněním do Fakultní nemocnice Plzeň na Lochotíne. Žena byla při vědomí," informovala za záchranáře Mária Svobodová.

Podle záchranářů bylo ženě ze Zahořan 25 let, podle informací od policie šlo o sedmadvacetiletou ženu. Ta ráno mířila do Domažlic se svým vozem Škoda Fabia. Ovšem jela příliš rychle. "Při projíždění pravotočivé zatáčky vyjela mimo komunikaci, kde narazila do stromu. Automobil začal poté hořet," uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová s tím, že škoda na voze je vyčíslena na 50 tisíc korun.

Dopravní nehoda je dále v šetření domažlických policistů.

Náraz a požár vozu v daný čas zkomplikovala dopravu motoristům, kteří byli na cestě do práce. Nicméně je úsek opět průjezdný.