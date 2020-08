„Dnes ráno jsem obdržel papíry o občanství v České republice. Někteří lidé v mém životě o tomto přání už nějakou dobu věděli a já to musel držet v tajnosti,“ pochlubil se na svém facebooku Peter, který do Čech přijel téměř před 20 lety.

Jeho první kroky tehdy vedly do Prahy, kde žil zhruba tři roky a zhruba po této době se ho přátel zeptal, co je na Praze tak výjimečného. „Moje odpověď byla ŽIVOT. Vždycky jsem totiž věřil, že k životu potřebují město a městský způsob života. Nicméně mě kamarád přesvědčil, abych za ním a jeho rodinou přijel na dva týdny, a to do Starého Klíčova. Nakonec jsem v Klíčově zůstal půl roku a koupil si tam dům,“ vysvětlil Freestone v rozhovoru pro Domažlický deník s tím, že nakonec z půl ročního pobytu na Chodsku se stalo celých deset let.

„Prostě jsem se zamiloval do České republiky, nejenom do Prahy. A na venkově je život mnohem reálnější,“ stvrdil svoji lásku k Čechám i Domažlicku, kam se za přáteli i po odstěhování do východních Čech čas od času vrací.

Přestěhovat se z Prahy, vyměnit bohémský život za pobyt na venkově, pro Petera byla ta jedna z nejjednodušších věcí.

„Byl tam klid. Jezdil jsem za vystoupeními do Německa a vyhovovalo mi být od Furthu im Wald pouhých dvacet minut jízdy autem,“ vzpomínal Peter na pobyt v Klíčově. Ovšem největší rozdíl mezi životem ve městě a na Chodsku pro něj byl v potřebě auta.

„Na Domažlicku jsem auto potřeboval mnohem více. V Praze jsem si mohl veřejnou dopravou dojet kamkoli,“ dodal.

Peter Freestone navíc při natáčení filmového trháku – životopisného snímku skupiny Queen – fungoval jako takový poradce, ačkoli se sám na roli 'experta' na skupinu Queen a Freddieho rozhodně necítí. „Jen jsem dával ostatním rady. Obsazení navíc bylo excelentní a když byli ti mladí herci v kostýmech, patřičně nalíčení, musel jsem se podívat minimákně dvakrát, abych se ujistil, že nejsou skuteční,“ uvedl někdejší asistent Freddieho k natáčení.

Získáním občanství si Peter, jeden z nejbližších přátel Freddieho Mercuryho, po jehož boku trávil takřka dvacet čtyři hodin sedm dní v týdnu po dvanáct let, splnil sen. „Chci vyjádřit hlubokou vděčnost všem, kteří mi pomohli to uskutečnit. Papírování je opravdu velmi složité. Ještě jednou mockrát děkuji i České republice, že mě přijala,“ doplnil Peter Freestone na svém facebookovém profilu.

Co se týká získaného občanství, to si Freestone převzal při oficiálním aktu společně s dalšími žadateli z hradeckého kraje.