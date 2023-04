O pořádný rozruch mezi znalci piva se postarali na začátku měsíce v Purkmistru na okraji Plzně. Zařízení v Černicích zvalo 1. dubna na nápoj modré barvy a dorazilo prý hodně hostů, kteří ale byli zklamáni. Šlo jen o aprílový žertík. Velikonoční zelený speciál je ale skutečností, připravili ho i v dalších pivovarech.

V černickém areálu se chystají na nápor návštěvníků. Náročný bude hned Velký pátek, Eva Straková proto kontrolovala, jak to vypadá se zeleným pivem, které pro hosty chystají. | Foto: Deník/Václav Havránek

"Modré pivo skutečně udělat nelze. Smíchá-li se žlutý nebo zlatý odstín, vyjde z toho maximálně zelená," usmívá se sládková Eva Straková. Věrně dojíždí do Purkmistra z obce u Rokycan patnáct let a se dvěma kolegy má na povel zhruba padesát značek. Piva světlá, tmavá, nealkoholická a nyní je na řadě velikonoční specialita. "O zelené pivo je značný zájem, k jeho vaření používáme tři byliny, a to meduňku, mařinku i cannabis," potvrzuje Straková.

Po tisíci litrech piva stejného odstínu se zaprášilo už při nedávném svátku sv. Patricka a stejný objem bude v Černicích k mání i teď. Včetně speciálního velikonočního menu a zábavného pořadu v pátek 7. dubna. Od 13 do 16 hodin tu na malé návštěvníky čeká malování na obličej, soutěže a pro všechny je přichystané opékání buřtů. Komu z dospěláků se nebude chtít do zeleného piva, může vyzkoušet třináctistupňového nakuřovaného Čaďoura, vonícího po uzeném mase.

Purkmistr převzal jméno z domažlického pivovaru, který fungoval mezi léty 1341 až 1996. Zajistil si osvědčené značky Purkmistr, Písař a Radní a navazuje tak na dlouhou tradici. Důkazem může být Jarní cena sládků ve Zvíkovském Podhradí. Bezmála 200 pivovarů sem poslalo 709 vzorků a mezi tmavými ležáky triumfovali právě Černičtí.

Plzeňský pivovar Proud připravil jarní speciál Velikonoční Mazec

Velikonoční speciály chystají ale i v dlaších pivovarech v regionu. Na Tachovsku se do boje o zákazníky hlásí Chodovar v Chodové Plané. S příchodem jara je tu opět lákají na zelený 11° ležák. Lze ho okoštovat přímo v pivovaru nebo ve vybraných hospůdkách na Plzeňsku i Karlovarsku.

V Radnicích, což je městečko na Rokycansko, funguje hned několik malých pivovarů. Josef Melich se pustil do zeleného piva pod hlavičkou Klenotu: "Jde zhruba o 150 litrů, a to jak v petkách, tak na čepu."

Připojil se i Raven v plzeňské čtvrti Bolevec, který ale místo bylinek zvolil kiwi a zelený čaj.

Při průzkumu jsme ovšem narazili i na záporná stanoviska. "My tu chemii do piva cpát nechceme," dozvěděli jsme se v jednom z pivovarů, který je v malé obci na Plzeňsku. Podnikatel od Klatov je zase přesvědčen, že dochucovadla s velkým E v pivu povolena nejsou.