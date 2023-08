Před 110 lety zemřel Antonín Steidl, starosta Domažlic, ale i lékař ruského cara

Je tomu již 110 let, kdy zemřela jedna z významných osobností Domažlic, kterou byl Antonín Steidl (31. března 1832 – 26. srpna 1913). Byl rakouský a český lékař a politik, ve 2. polovině 19. století a počátkem 20. století poslanec Českého zemského sněmu a Říšské rady. Dokonce byl také osobním lékařem ruského cara, ale po čase ho to táhlo zpět domů do Domažlic. Jeho pravnuk Antonín Sichrovský je na něj patřičně hrdý.

Park Antonína Steidla v Domažlicích. | Video: Deník/Daniela Loudová