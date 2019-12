Jak jste se dostal k dudám?

Já sám jsem k dudám v mládí neměl velký vztah, protože po válce, kdy k nám přinesli američtí osvoboditelé nejen svobodu, ale i swingovou muziku, jsem šilhal právě po ní. V té době jsem hrával mimo klavír na některé dechové nástroje. Moji kamarádi a vynikající muzikanti jako Vladimír Baier, Jiří a Václav Cibulka spolu se mnou založili taneční orchestr Mistral. Čas pokračoval a blížila se povinná vojenská služba. Můj otec a strýc Kubík mi řekli, že bych se měl naučit hrát na dudy, že na vojně možná žádný dudák nebude, a tak bych mohl vojnu „produdat“. A byla to rada nad zlato. Tomuto nástroji jsem zcela propadl a lásku k němu mám dodnes.

Pocházíte z muzikantské rodiny. Kdo se ve vaší rodině zajímal o hudbu?

Můj tatínek Antonín měl čtyři bratry a sestru. Všichni byli vynikající muzikanti a ovládali několik nástrojů. Můj děd Jakub Konrády byl známým výrobcem a opravářem hudebních nástrojů. Vyráběl heligonky, harmoniky i flašinety. Byl také vyhlášeným varhanářem. Ty jezdil opravovat i do sousedního Bavorska. Když jsme občas pohrávali u sousedů, tak se mi asi dvakrát přihodilo, že přišel ke kapele některý muzikant a zeptal se, zda mezi námi není nějaký Konrády. Prý má od Konrádyho heligonku a dodnes na ní hraje. To mě velice potěšilo a byl jsem na dědu hrdý. V jeho nástrojářské tradici pokračoval i jeho syn také Jakub. Můj strýc s dědou po druhé světové válce začali s výrobou českých nebo chodských dud. Po válce různé národopisné soubory měli o tento nástroj měli zájem. Za svůj život můj strýc Jakub vyrobil neuvěřitelných 160 kusů. Některé šli i do světa, většinou jako dary představitelů našeho státu.

A co vaše děti? Mají také vztah k hudbě?

Mého syna Vlastimila i dcera Ivanu jsem od mládí vychovával k lásce k hudbě. Vlastimil vystudoval Plzeňskou Konzervatoř na klarinet a věnuje se jako pedagog v ZUŠ výchově muzikantů, z nichž někteří vytváří další dudácké muziky, které vyrůstají na Chodsku jako houby po dešti. Velice úspěšně vyučuje i v sousedním Německu. Jeho bývalý žák es klarinetista Roman Kass, který hraje v Konrádyho dudácké muzice je dnes už také učitelem hudby. Radost mám také z toho, že moji vnuci děti Vlastimila Ondřej a Pavlína jsou výbornými muzikanty. Také synové dcery Ivany Červené Martin a Lukáš s láskou hrají na dudy. Jak často říkávám jsem šťastný, že až jednou zavřu oči, budu vědět, že to, pro co jsem žil, bude pokračovat.

Co říkáte na dnešní Domažlice ?

Myslím, že celé město vzkvétá a skoro všechny domy na domažlickém náměstí mají „nový kabát“. Často pozoruji návštěvníky, jak si město fotografují. Okouzlují je krásné a rozmanité domy, kašna před kostelem a další pozoruhodnosti našeho krásného města. Také obchody se rozrostly a pokud člověk něco potřebuje, může si z velké nabídky sortimentu a obchodů vybrat vše, co potřebuje. Při častých vystoupeních v zahraničí, především v sousedním Německu, slyším často velké pochvaly. Prý je málo takových krásných měst, jako jsou Domažlice. Také obdivují znalost němčiny četných občanů a jsou mile překvapeni, když položí otázku německy a dostane se jim odpovědi v německém jazyce. Jsem rád, že jsem v Domažlicích narodil a jsem hrdý nejen na naše město, ale na celé Chodsko. Dělá mi radost, že už několik desítek let mohu svými vystoupeními rozdávat radost a krásu chodských písniček.

Co říkáte na dnešní Chodsko?

Návštěvníci obdivují, co máme na Chodsku nadšenců folklóru. Mají pravdu! V Mrákově, Postřekově, Klenčí je řada zpěváků, tanečníků i dudáků a dudáckých muzik, takže nám mohou závidět. Velkou zásluhu na tom má Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha v Domažlicích, která vychovává tyto nadšence muziky a folklóru. Sám jsem vychoval řadu dudáků, ze kterých mám radost a potěší mě, když je vidím, jak mačkají s radostí své „puklíky“ (dudy).

Koho jste například učil ?

Naučil jsem mačkat puklíka řadu žáků a potěší mě, když říkají, že byli mými žáky. I takový vynikající hudebník Honzík Lstibůrek nebo heligonkář, dudák, zpěvák a tanečník Luboš Pittr, paní Petráková, či sourozenci Volfovi z Velhartic byly mými žáky.

Je vidět, že hraní vás stále baví. Je to tak ?

Často říkávám, že ten můj pukl a chodská písnička mě drží „nad vodou“ a dělají mě nesmírnou radost ze života. Nejen dudání a zpívání, ale i poudačky, které rád přidávám ke svým vystoupením, mi přinášejí radost z toho, že je publikum vřele přijímá . Příští rok oslavíme s Konrádyho dudáckou muzikou 65let od založení a tak už pracuji na scénáři tohoto pořadu. Měl by být určitým překvapením pro diváky, které si zatím nechávám pro sebe. Nepřipouštím si tak myslet na neuvěřitelnou osmaosmdestáku. Se Zdeňkem Bláhou jsme vlastně dodnes jediní hráči původní dudácké muziky. Říkám to často, že je to díky tomu, že si můžeme svoje puklíky přifouknout měchem. To „pjískáčí“= klarinetisté tuto možnost nemají.