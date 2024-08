Antonín Konrády se po vojně vrátil do Domažlic a založil společně se Zdeňkem Bláhou v roce 1955 dudáckou kapelu. Navštívili s ní řadu států v Evropě, ale dostali se také i do USA. Od počátků až do současnosti je pravidelným účastníkem na Chodských slavnostech. Hrál již na prvním ročníku v roce 1954. „Za ta léta se Chodské slavnosti změnily hodně, a to i prostředím, kde se vystupuje. Začínalo se na sokolišti, pak se přesunuly do letního kina a teď jsou na náměstí. Lidé byli tehdy rádi, že dudácká muzika vystupovala, nebylo jich tehdy tolik, jako je tomu nyní. Vystupovali jsme se Svačinovci, což byla dudácká muzika Rudolfa Svačiny z Domažlic. Tam hrál vynikající klarinetista Josef Mestl ze Staňkova. Měli jsme je jako náš vzor. Bratr Rudolfa Svačiny mi dával lekce na dudy. Byl výborný hráč a vypravěč, radil mi, že dudák musí i zpívat, že musí říkat i nějakou poudačku, abych se to naučil. Tak jsem tak udělal a jsem rád, že můžu poudačky mezi vystoupení dát, je v nich i trocha humoru,“ vzpomínal Konrády.

Chodské slavnosti oslavily 70 let a 70 let na nich vystupuje ikona Chodska dudák Antonín Konrády, který letos oslavil již krásné 93. narozeniny. Je také vnukem prvního výrobce dud Jakuba Konrádyho.

Konrádyho dudácká muzika je velkým pojmem. V roce 2020 byl Antonín Konrády oceněn městem Domažlice pamětní medailí za dlouhodobou propagaci chodského folkloru.

Hru na dudy si zamiloval a hraje dodnes, i když - jak sám říká, zdraví už mu méně slouží. „Je mi 93 let a už je to znát, špatně se pohybuji, ale hraji stále. Vystupovali jsme v penzionu pro důchodce, což je pro nás taková generálka před slavnostmi. Měli jsme úspěch a úžasně nás tamní lidé vzali, což jsem obdivoval i vzhledem k potížím, které tam někteří mají. Ale potěšili jsme je, přišli nám poděkovat, dostali jsme koláč, to je hezké,“ neskrýval radost Konrády, který má radost, že se na slavnosti sjíždí spousty lidí, že se slavnosti zažily a staly se tradicí. „Letos jsem viděl, že přijedou i soubory ze zahraničí, což je dobře, že bude slyšet i jiný styl muziky než naše dudácká,“ poznamenal, že by se mohlo zauvažovat i o návratu průvodů městem, které dříve bývaly.

Sedmdesáté slavnosti ale nebyly jediným jubileem, na které známý dudák v těchto dnech vzpomínal. V roce 1959 si 8. srpna vzal svoji manželku, čili je to letos krásných 65 let, co jdou spolu životem. A přivedla je k sobě, jak jinak, než hudba. „Tančila v souboru Opavica, jelikož pochází z Opavy a našli jsme se v Moskvě při festivalu mládeže v roce 1957. Spojila nás tak muzika. My jsme v podstatě celá muzikantská rodina a já jsem moc rád, že v těchto šlépějích pokračují i děti a vnuci, že tady zanechám pokračovatele,“ uzavřel Konrády.