František Radkovský, emeritní biskup

František Radkovský, emeritní biskup.Zdroj: archiv Františka Radkovského

Myslím si, že těch deset let, co byl Miloš Zeman ve funkci prezidenta, nebylo právě to nejlepší období. Jak vyplývá i z aktuálních komentářů, on se snažil prosazovat spíše prezidentský úřad na úkor toho vládního. Bohužel ani mnohé jeho další počínání nebylo příliš dobré. Mnohdy za to mohl i tým jeho poradců. Kladně nemohu hodnotit ani jeho vztah k Rusku, který se změnil až po válce na Ukrajině. Pozitivní vztah měl i k Číně. Dobré nebylo ani vystupování Miloše Zemana a jeho prezentace na veřejnosti. Velkou ostudou například bylo jeho zavrávorání při otevírání korunovačních klenotů před několika lety.