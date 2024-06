„K tanci mě přivedl taneční tábor na Rudolfově Pile a moje kamarádka, která tam tehdy nechtěla jet sama. Tanec mě začal velmi bavit a pokračovala jsem poté na různých tanečních kroužcích v Domažlicích. Nyní tančím za taneční klub JN Dance Pardubice, ve kterém jsem začala trénovat před dvěma lety se svým bývalým tanečním partnerem pod vedením trenéra Jaroslava Nováka, který je stále mým trenérem pro soutěže sólo i párový tanec,“ uvedla tanečnice, která se tanci věnuje 12 let, tudíž, jak sama říká, více než polovinu svého života. „Moje taneční kariéra měla ale několik dlouhých pauz z důvodu hledání tanečního partnera. Tenhle problém je v dnešní době vyřešen kategorií sólo, které jsem se mimo párové tancování v poslední době nejvíce věnovala,“ poznamenala.

Specializuje se na latinskoamerické tance, konkrétně na tance samba, chacha, rumba, paso doble a jive. Tréninky se odvíjí od toho, zda se chystá na nějakou soutěž. „V přípravách na mistrovství České republiky a mistrovství Evropy jsem trénovala sedmkrát týdně, někdy i dvoufázově. Průměrně se ale tanci věnuji zhruba čtyři až pět dní v týdnu,“ sdělila Hajznerová, která má ze svých úspěchů radost. „Už vítězství na mistrovství České republiky pro mě bylo obrovským úspěchem vzhledem k předcházející rekonvalescenci po operaci chodidla. Následně jsem byla Českým svazem tanečního sportu nominována na mistrovství Evropy v Záhřebu, kam jsem jela zkrátka podat co nejlepší výkon, aniž bych očekávala tak skvělý výsledek, kterým desáté místo je. Postup do semifinále ze skupiny 70 nejlepších tanečnic v Evropě pro mě bylo velmi příjemným překvapením a jsem moc vděčná za to, že jsem se mohla těchto mistrovství účastnit,“ neskrývala radost tanečnice, ale přiznala, že příprava byla velmi náročná časově i fyzicky. „Nejnáročnější ale asi byl samotný soutěžní den na mistrovství Evropy, kdy jsem po ranních přípravách začínala v dopoledních hodinách tančit první kolo, přes den pak probíhala další kola a samotné semifinále jsem tančila asi v devět hodin večer. V tak hojném počtu soutěžících ale naprosto chápu, že se průběh soutěže nedal uspíšit,“ popsala náročnost Hajznerová.

Nyní ji kromě státnic na vysoké škole čekají přípravy na mistrovství světa, které se bude konat v listopadu v Sarajevu.

Podělila se i o svůj sen. „Mým snem je alespoň přiblížit se tomuto úspěchu i v párovém tancování. Díky sólu jsem tanečního partnera našla, tak uvidíme, co budoucnost přinese,“ uzavřela tanečnice.