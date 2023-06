Pejsek Míša, který byl velmi surově týrán a měl dokonce řetěz zarostlý do krku, se stále zotavuje ve Psím domově Nora na Tachovsku. Zvířecí záchranář Karel Bobál věří, že ho nebude muset vrátit zpět majiteli, který s ním tak hrozně zacházel, ale že ho předá nové paničce, kterou pro něj již vybral.

Po několika týdnech už je týraný Míša, který měl řetěz zarostlý do krku, téměř vyléčen. | Video: se souhlasem Psího domova Nora

Čeká však na doklad od úřadu. Na adopci čeká i další pejsek, který před měsícem vzbudil pozornost čtenářů Deníku, štěně Amálka vyhozené v krabici na ulici v Klatovech. Psí holčička je v klatovském psím útulku. Měla sice už nové páníčky, ale v pátek jim ji útulek odebral a vzal si ji zpět. Teď jí hledá novou rodinu.

Na týrání Míši v Černošíně na Tachovsku se přišlo v polovině května úplnou náhodou. Odhalili ho policisté, kteří na místo vyjeli kvůli jiné záležitosti. Informovali veterináře a ti se obrátili na Karla Bobála ze Záchranné stanice živočichů Studánka. Ten psa rodině ihned za asistence policie odebral. „Bylo to týrání zvířete. Pes žil v hrozných podmínkách. Měl prošitou karabinu skrz krk, aby se nedostal ze řetězu, který měl zarostlý do krku. Neměl vodu, krmení bylo zcela plesnivé, původně to byla snad nějaká omáčka či polévka. Byl uvázaný u skoby ve zdi, neměl pelíšek, neměl se kam schovat,“ popsal tehdy Deníku Bobál s tím, že zubožené zvíře bylo převezeno nejprve k veterinářce k ošetření a poté do útulku. V Psím domově Nora se Míša stále zotavuje. „Je tam bázlivost, je vidět, že byl bit. Krk už má skoro zahojený, ale stále mu ho mažu,“ řekl nyní Deníku Bobál, který aktuálně řeší další osud zvířete, o něhož je velký zájem. „Nemám na něj od obce s rozšířenou působností stále žádný papír, takže si teoreticky o něj stále může zažádat i původní majitel. Snad ale potřebný doklad brzy získám a Míšu předám jedné ze zájemkyň. Jde o moji kamarádku, o níž vím, že se o něj dobře postará. Doma už má jednoho hodně starého pejska,“ řekl Bobál.

Kam s autem, řeší řidiči. U nádraží v Plané chybí parkovací místa

Případ Míši řeší i policie, zatím ale nikoho z ničeho neobvinila. „Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu týrání zvířat a dále čekáme na posudky a vyhodnocení,“ uvedla v pátek policejní mluvčí Iva Vršecká. Stanovisko veterinářů a další vyžádané informace budou klíčové pro to, za bude chovatel obviněn, a protože se to dá předpokládat, i jaký trest mu bude hrozit.

Zatímco Míša ještě musí čekat na úřední štempl, Amálka, nalezená 30. dubna v krabici nedaleko OBI v Klatovech, už může jít do nové rodiny. Psí holčička, která byla matce odebrána předčasně, a tak se o ni musela vedoucí klatovského útulku pro zatoulané a opuštěné psy Miloslava Šeflová starat ve dne v noci, už nové páníčky měla. Našla je v Soběticích, kde byla tři týdny. Majitelé posílali do útulku fotky, jak se má skvěle, ale happy endem to nekončí. „Dnes jsme zjistili, že Amálka je nabízena prostřednictvím inzerátu dalším zájemcům. To je pochopitelně nepřípustné. Protože je čtyři měsíce po adopci ještě pod ochranou útulku, vzali jsme si ji zpět a najdeme jí nové pány, kteří se o ni dobře postarají,“ řekla v pátek Deníku Šeflová.

Výzva ChorvatskoZdroj: Redakce