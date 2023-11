Dívali jsme na Prostřeno s kamarády v baru a já jsem říkal, že by se mi to líbilo, že bych se do toho někdy chtěl přihlásit. A kamarád řekl: „Aleši, tak já tě přihlásím.“ Měl jsem něco upito, tak jsem řekl, že jo, naťukal to do telefonu a já to potvrdil a bylo to.

Vaříte rád? Jak jste vybíral menu?

Vařím rád, ale ne zase tak často. Nejdřív jsem přemýšlel, co udělám, vybral jsem něco po poradě se švagrovou a kolegyní. Vyzkoušel jsem si recepty, abych věděl, co a jak.

Jaké to bylo, vařit před kamerou? Stíhal jste?

Musím říci, že se mi před kamerou vařilo docela dobře, že mi to nepřišlo ani jako problém. Vybral jsem si jednodušší menu, abych to v klidu stihl a nebyl ve stresu. Když to sleduji, tak někteří si dávají zbytečně složité menu a pak nestíhají a nedopadne to mnohdy dobře.

Jakou jste zvolil zábavu?

Projížďku v kabrioletu po domažlickém náměstí, takže doufám, že to bylo originální a kolegům se to líbilo.

Měl jste nějakou taktiku nebo myslíte, že ji měl někdo ze spolusoutěžících?

Taktiku jsem žádnou neměl a myslím, že ani nikdo netaktizoval. Měli jsme dobrou partu.

Jak jste si užil kuchařský týden?

Prostřeno jsem si užil. Líbilo se mi to. Načerpal jsem inspiraci, kluk, který vařil ve středu, dělal steaky, ty byly perfektní, měl to zmáknuté. To bych chtěl někdy vyzkoušet.

Doporučil byste lidem, aby se zúčastnili?

Určitě bych to každému doporučil, se zúčastnit, užili jsme si spoustu srandy. Bylo to příjemné.

Jaké byly ohlasy, když vás zdejší obyvatelé viděli v televizi?

V Domažlicích to sledovalo hodně lidí, podle ohlasů, které se ke mně dostávají. Lidé, když mě potkají na ulici, říkají, že mě viděli v televizi, že to sledovali. Je to tady dost profláknuté.