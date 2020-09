Akustika v pivnici Domažlického městského pivovaru se zlepší. Domažličtí radní schválili zadání zakázky pro dodání akustických obrazů, kterých bude celkem 33 kusů.

Zároveň s tím radní schválili i pořízení melaminových kruhů. „Kruhů bude celkem deset. Vše je určeno pro prostory pivnice,“ uvedl domažlický místostarosta Radek Wiesner s tím, že cena se bude pohybovat ve výši 82 280 korun s DPH, a to za všechny zmíněné akustické prvky. „Obrazy budou s potiskem, půjde o historické motivy, historické fotografie a kruhy jsou určené do lustrů,“ pokračoval Wiesner. Akustika v pivnici se tak rázem zlepší. V budoucnu by se zlepšení mohlo dočkat i informační centrum.