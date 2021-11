Útok, který se odehrál v rodinném domě v malé vesničce nedaleko Horažďovic, byl velmi surový. „Ženu, ročník 1940, která utrpěla mnohočetná zranění v oblasti hrudníku, břicha a obličeje, jsme letecky transportovali na urgentní příjem Fakultní nemocnice v Plzni. Její dcera, která matku chránila, má zranění zejména v oblasti hlavy, horních končetin a ramen,“ řekla Deníku krajská mluvčí zdravotnické záchranné služby Mária Svobodová s tím, že útočníkova matka byla pozemní cestou převezena do nemocnice ve Strakonicích. Útočník byl krátce po činu policisty zadržen, nadýchal 2,57 promile.

Není to poprvé, co se dostal do konfliktu se zákonem. Podle informací Deníku byl v minulosti potrestán mj. za vandalství. Dostal tehdy podmínku. Teď mu hrozí mnohem tvrdší trest. „Muž byl obviněn z těžkého ublížení na zdraví,“ uvedla v úterý policejní mluvčí Pavla Burešová. To znamená, že může jít za mříže na pět až dvanáct let. Na soud si počká ve vězení. Obviněný byl vzat do vazby, a to hned ze tří důvodů. Kromě vazby útěkové to je obava, že by mohl opakovat trestnou činnost a také, že by se mohl snažit ovlivňovat svědky. „Nepodařilo se je dosud vyslechnout a s ohledem na zdravotní stav babičky to zřejmě nějaký čas potrvá,“ vysvětlil klatovský soudce Jan Kasal. Stanislav L. si podal proti vzetí do vazby stížnost, o které rozhodne Krajský soud v Plzni. Stížnost ale nemá odkladný účinek, a tak noc už stráví na Borech.