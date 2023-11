Chybět nebude ani každoroční hudba u stromečku s programem na domažlickém náměstí, která bude doprovázet vánoční trhy. Lidé tam pořídí dekorace, občerstvení, výrobky z chráněné dílny, ryby a další adventní či vánoční předměty. „Kulturní program se uskuteční vždy odpoledne od soboty 16. do soboty 23. 12., kdy se na pódiu vystřídají pěvecké sbory a sólisté z Domažlic a okolí i další účinkující. Kompletní program včas zveřejníme,“ sdělil Babor.

Vše vyvrcholí v sobotu 23. prosince v 17 hodin tradičním vánočním příběhem, který připravují děti a dospělí z Římskokatolické farnosti Domažlice ve spolupráci s MKS Domažlice. Letos nese název Sedm úkolů pro archanděla Gabriela.

Vánoční strom DeníkuZdroj: RedakcePestrý adventní čas si budou moci užít také obyvatelé Kdyně, kde vše odstartuje rovněž rozsvícení vánočního stromu 2. prosince. Tam ale plánují program již od 10 hodin v parku u Muzea příhraničí, který skončí v 18 hodin. Následující den tam můžete od 14 hodin zdobit perníčky.

Přichystány jsou ve Kdyni také dva vánoční koncerty, a to 11. prosince, kdy v kině vystoupí Dasha s Pajky Pajk Quintetem. O deset dní později, 21. prosince, sokolovnu rozezní Inflagranti společně s Pepou Vojtkem.

Samozřejmostí budou i trhy. Na ty se můžete vydat 12. prosince od 8 do 16 hodin, kdy se na náměstí uskuteční adventní farmářský a řemeslný trh. Velkou a oblíbenou akcí budou zabijačkové hody, které provoní náměstí 16. prosince od 9 hodin. Zde si užijí všichni milovníci adventní nálady, trhů, svařeného vína, nákupů a pochoutek, jitrniček, jelítek, tlačenek místních nebo přespolních prodejců a výrobců. Součástí programu budou jízdy v koňském kočáře Starou Kdyní, ukázka práce s koňmi, vystoupení kapely Jakkdy, Aničky Slováčkové s kapelou a den bude zakončen sváteční laserovou show.

Ve stejný den jako v Domažlicích a ve Kdyni se rozzáří vánoční strom také na náměstí v Horšovském Týně, kde je začátek naplánován na 17. hodinu. Během akce vystoupí místní soubory.

Na zámku v Horšovském Týně se můžete pokochat výstavou Radujme se, veselme se… Půjde o výstavu historických i současných betlémů, která bude instalována v Erbovním sále a přilehlých prostorách od 2. prosince do 7. ledna, přístupná bude (kromě Štědrého dne a Nového roku) každý čtvrtek od 10 do 12 hodin, pátek a neděli od 13 do 15 hodin a v sobotu od 10 do 15 hodin.

V rámci vánočního turné 3. prosince do Horšovského Týna zavítá zpěvák Petr Bende se svými hosty Bárou Štěpánovou a Miroslavem Etzlerem. Druhou adventní neděli 10. prosince se můžete zaposlouchat do rytmů jazzu a swingu s Ding Bigbandem.

