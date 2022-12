Adventní trhy

Naplno si lidé budou moci užít bez jakýchkoliv omezení i adventní trhy, které se konají od 16. do 23. prosince. Na návštěvníky budou čekat stánky s různou nabídkou občerstvení, ale také vánočními dekoracemi či drobnými výrobky, kterými můžete potěšit své blízké. Program na náměstí Míru je nachystán pestrý. „Vystoupí jako obvykle děti z místních základních škol a Gymnázia J. Š. Baara, kapely a soubory z Domažlic či nejbližšího okolí, například Hynek a Patrik Hradecký, Vysoká tráva, JakKdy, Canzonetta, Trubači OMS, Bel Canto, Pěvecké sdružení Jany Lengálové. Těšit se lidé mohou také na vystoupení hudebníků, kteří nám přijedou zazpívat a zakoncertovat ze vzdálenějších míst – skupiny Turdus a Musica Vagantium, zabývající se interpretací středověké hudby, vystoupí autorská dvojice Dubnička – Lahoda nebo swingující dámské trio Přelet M.S.,“ láká šéf Městského informačního střediska Domažlice Josef Babor.

V pátek 16. prosince bude v 17 hodin k vidění ohnivá show skupiny Fireflies z Poběžovic. Chybět ani letos nebude další repríza Vypečené vánoční suity, vánoční zpěvohry Josefa Kuneše, která je na programu ve čtvrtek 22. prosince, a v pátek 23. prosince je připraven tradiční vánoční příběh Římskokatolické farnosti ve spolupráci s městem Domažlice a MKS v Domažlicích, tentokrát s názvem Sen noci vánoční aneb Z deníčku Panny Marie.

Nedílnou součástí adventu je v Domažlicích také Chodský vánoční koncert ve Farním kostele Narození Panny Marie v Domažlicích, který již neodmyslitelně patří k atmosféře vánočních svátků. V rámci letošního, již XXIX. Chodského vánočního koncertu vystoupí 21. prosinec od 18 hodin Chodský soubor Mrákov.

Hradišťan i zabijačka

Pestrý advent chystají také ve Kdyni, kde se můžete 13. prosince vydat do kina na koncert Hradišťanu, který začne v 19 hodin.

Pro milovníky masa bude jako dělaný den 17. prosince, kdy se na tamním náměstí uskuteční adventní zabijačka. Od rána do večera budou k mání zabijačkové pochoutky. K tomu zahrají MLS – Malý lidový soubor z Plzně, Michal Sedláček & Hop a Šavani, kapela JakKdy, zazpívají děti z Masarykovy základní školy ve Kdyni a hudebním vrcholem bude koncert Báry Zemanové od 16 hodin.

A pokud budete při čekání na příchod Ježíška zabavit děti, tak můžete 24. prosince od 14 hodin zajít ještě do kina na vánoční pohádku.

Advent na zámku

Vydat se můžete také na zámek v Horšovském Týně, kde se 18. prosince konají adventní prohlídky svátečně vyzdobeným zámkem, které vyvrcholí v podvečer oživeným betlémem na nádvoří. Po celý den se na náměstí před zámkem bude konat rovněž vánoční jarmark. Na zámku se také chystají vánoční prohlídky, a to od 26. do 31. prosince. „Výzdoba zámeckých interiérů připomene vývoj vánočních stromků, ozdob a betlémů. Chybět nebude ani nahlédnutí do voňavé zámecké kuchyně. Přijít můžete od 10 do 15 hodin,“ pozvala mluvčí Národního památkového ústavu Markéta Slabová.

