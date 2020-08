Jak si vše vynahradit, mají možnost děti z Mutěnína, Hostouně a okolí. Malá Adélka Antošová z Mutěnína totiž soutěží s tanečním videem o koncert a dětskou show v hodnotě 25 tisíc korun. O představení by se postarala Kateřina Kačule Pokorná, která zpívá již několik let celou řadu dětských písniček a je právě u našich ratolestí velmi populární.

„Když se na sociálních sítích, tedy facebooku Kačule, zveřejnila soutěž o tuto dětskou show, tak jsme chtěli opět zkusit štěstí a vlastně na poslední chvíli jsme natočili soutěžní video,“ popisuje tatínek Adélky Radim s tím, že soutěž je jen do konce prázdnin.

Času tedy není nazbyt, ale i tak si taneční číslo Adélky na Kačulinu písničku Stromečky vede velmi dobře. „Kačuli mám moc ráda. Zpívá písničku Stromečky, tancovala jsem na ni, aby Kačule přijela. Zpívala by pro mě a pro děti,“ říká sama Adélka, která by si koncert pro děti přála vyhrát.

V případě, že by se vše povedlo, by se vystoupení konalo v Mutěníně či Hostouni, kde jsou větší prostory. Záleželo by ale i na počasí.

Adélce se navíc už jednou s Kačulí vyhrát podařilo. „V době Corony Kačule na svých stránkách vyhlásila soutěž o skákací hrad pro školku. Adélka byla vylosovaná a oni opravdu z druhého konce republiky přijeli na farmičku do Otova, kam Adélka chodí místo školky,“ doplnil Radim Antoš s tím, že si tam celé odpoledne příjemně užili. Pozitivní ohlasy byly i od ostatních. Tehdy se na akci sešlo bezmála 50 dětí a jak komentář Stanislavy Kořínkové na sociálních sítích uváděl, dorazila skvělá rodina, která vnesla mezi děti radost a pohodu.

Adélka tedy nesoutěží tedy poprvé, ovšem tentokrát by šlo o mnohem větší akci A pomoct nejen Adélce, ale i ostatním dětem můžete pomoct vy všichni.

JAK POMOCI?

Stačí dát palec nahoru, ‚like‘ k Adélčině videu: