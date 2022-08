Během dne se hladina Klabavy dále zvedá, ve dvě hodiny odpoledne už překrošila v Hrádku u Rokycan hranici třetího povonového stupně, tedy 190 centimetrů, v Rokycanech se drží zatím na prvním stupni.

Podle Bohmanna se noční srážky v kraji pohybovaly spíše v běžných mezích. "Evidujeme srážky mezi 30 a 40 milimetry. V Tajanově na Klatovsku pak spadlo 56milimetrů," řekl Bohmann.

V sobotu bude zataženo či skoro zataženo, občasný déšť by měl přecházet do přeháňek, odpoledne by srážky měly postupně ustávat. Nejvyšší teploty by se měly pohybovat mezi 18 a 21 stupni.

V neděli už by měly přeháňky být spíše ojedinělé, srážky by měly postupně ustat, bude oblačno, později až polojasno, denní teploty by mohly stoupnout až ke 23 stupňům.

