„Zabili jsme pátého generála za dva týdny. Generálporučík Mordvičev byl zodpovědný za situaci v Donbasu. Ani za druhé světové války, pokud vím, nepřišel Sovětský svaz o pět generálů za tři týdny,“ komentoval úspěch ukrajinské armády mluvčí ministra zahraničí Vadim Denisenko.

Guvernér Sumské oblasti Dmytro Žyvyckyj v noci uvedl, že „okupanti ostřelovali nemocnici v Trostjanci v Sumské oblasti“. Při útoku podle něj naštěstí nebyl nikdo zabit.

Situace jednotek připravených bránit především hlavní město Kyjev se podle ukrajinského velitelství za posledních 24 hodin výrazně nezměnila. Ukrajinská armáda navíc podle zprávy generálního štábu podniká protiútoky na ruské jednotky, které jsou rozmístěné na obsazeném území.

„Ukrajinské protiletecké střely zneškodnily 12 vzdušných cílů. Dvě letadla, tři vrtulníky, tři bezpilotní letouny a čtyři balistické rakety,“ stojí v denním hlášení. Ukrajinci navíc údajně zničili hned několik ruských zásobovacích konvojů, a to v oblasti Nikolajeva a města Sumy.

Podle ukrajinského ministerstva obrany Rusové „částečně uspěly v Doněcké oblasti, když dočasně odřízli Ukrajinu od přístupu k Azovskému moři“. Rusové se tak snaží odříznout veškeré přístupové cesty do Mariupolu, kde již několik dní probíhají ostré boje a mohutné bombardování.

Jedním z míst o která se v Mariupolu vedou urputné střety je místní ocelárna. Ta je podle americké CNN jednou z nejdůležitějších průmyslových továren v zemi. „Dnes je Azovská ocelárna pod naší kontrolou. Vzdušené údery zasáhly celé město včetně továrny, ale nepřítel se jí zatím nezmocnil, uvedl jeden z představitelů ukrajinské armády Vladislav Soboljevskyj. Ruské jednotky podle agentury AP postoupily hlouběji směrem k centru Mariupolu.

Záchranné operace pokračují v sobotu ve městě Mykolajiv, kde raketový útok zasáhl vojenská kasárna. Při útoku podle místních úřadů zahynuly desítky ukrajinských vojáků. „Dvě ruské stíhačky svrhly na kasárna asi pět bomb,“ popsali novinář Magnus Falkehed a fotoreportér Niclas Hammarström ze švédského deníku Expressen. Na záběrech, které deník zveřejnil, je vidět záchrana jednoho z přeživších Ukrajinců. Podle úřadů bylo v zasažené budově zhruba 200 vojáků a očekává se, že většina zahynula.

Nové satelitní snímky zveřejněné společností Maxar Technologies ukazují oblasti v okolí Mariupolu zničené intenzivními boji mezi ruskou a ukrajinskou armádou. V západní části jsou vidět hořící obytné budovy a před nimi zničené a ohořelé autobusy, na severu města zase poškozené budovy v okolí dvou škol. Na jihozápadě města pak snímky zachytily kolonu vozidel s civilisty mířící po dálnici směrem na Berdjansk.

