V pondělí časně ráno byly slyšet výbuchy v Kyjevě i Charkově, oznámila ukrajinská státní služba. Obyvatelé Kyjeva nad ránem podle The Kyiv Independent kvůli leteckému poplachu zamířili do nejbližšího úkrytu. Za úsvitu bylo ve městě slyšet nejméně tři exploze. „Nepřítel pokračoval v pokusech prorazit naši obranu. Kolony ruských jednotek se opakovaně pokusily zaútočit na okraj Kyjeva. Pohyby nepřátelských sil i situace v hlavním městě je nyní pod kontrolou,“ informoval generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny.

Ukrajinci dále uvedli, že v noci výrazně narušili rozsáhlé ruské konvoje včetně jejich zásobování. „Nepřítel utrpěl značné ztráty. Ruské jednotky jsou demoralizované a vyčerpané,“ uvedl velitel obrany hlavního města, generálplukovník Oleksandr Syrsky. Podle něj všechny pokusy ruských jednotek o napadení Kyjeva selhaly. Podle prezidenta Volodymyra Zelenského bude následujících 24 hodin pro dění na Ukrajině zcela zásadních.

Heard throughout Ukraine tonight:

“нам конец!”

pic.twitter.com/HcfVtFMYyE — ken olin (@kenolin1) February 28, 2022

K ukrajinské metropoli směřuje asi 27 kilometrů dlouhý konvoj ruských sil, ukazují podle webu deníku The New York Times (NYT) satelitní snímky americké soukromé společnosti Maxar. V konvoji jsou stovky obrněných vozů, tanků, vozidla pěchoty, samohybné dělostřelecké zbraně či cisterny s palivem. Kolona byla podle posledních informací zhruba 48 kilometrů od okraje ukrajinského hlavního města a přibližně 32 kilometrů od letiště Hostomel.

New ? @Maxar satellite images show a 3.25-mile convoy of Russian ground forces with 100s of military vehicles NE of Ivankiv, Ukraine and moving toward Kyiv (40 miles away). Contains fuel, logistics, armored vehicles (tanks, infantry fighting vehicles, self-propelled artillery). pic.twitter.com/Z75iNhy7Jw — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 27, 2022

Podle záběrů na sociálních sítích došlo v pondělí večer na předměstí Brovary v Kyjevě k nejméně dvěma silným explozím. Vzápětí se městem rozezněly sirény. Podle ukrajinských médií jsou na místě zranění. Zasažen měl být vojenský radar.

Přesto se podle vedení ukrajinských sil zdá, že Rusko svou ofenzívu zpomalilo. To potvrzuje i britská rozvědka. Ministerstvo obrany Velké Británie uvedlo, že ruský postup při dobytí Kyjeva 'byl zpomalen logistickými chybami a zuřivým odporem Ukrajiny'. „Většina Putinových pozemních sil zůstává více než 30 km severně od Kyjeva, jejich útok byl zpomalen ukrajinskými silami bránícími letiště Hostomel," píše se ve zprávě.

Podle CNN mají ukrajinské informační služby informaci, že je Bělorusko připravené přímo vstoupit do války. Nasazení by mohlo začít už v pondělí. Ukrajina rovněž tvrdí, že z Běloruska vyletěly směrem k ukrajinskému území stíhačky, napsal web The Kyiv Independent. Bělorusko v nedělním referendu schválilo ústavní změny, které mají údajně dále upevnit moc běloruského lídra Alexandra Lukašenka. Změny mimo jiné zahrnují také zrušení neutrálního bezpečnostního statusu. Díky tomu mohou být podle CNN v zemi rozmístěny ruské jaderné zbraně.

Kruté zprávy z Ukrajiny: Umírají děti, šokoval útok na nemocnici i vražda dívky

Ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov v pondělí napsal, že válka na Ukrajině se stala válkou evropskou. „Polovina Evropy už shromažďuje, balí a posílá zbraně a zbrojní techniku. Výrazně se zvýšil počet států, které poskytují skutečnou pomoc," uvedl Reznikov.

Ready, set, GO - negotiations starting in 3-2-1. I’m already grateful that the guns are relatively silent for the time the politicians will talk. pic.twitter.com/uirjiGEqa2 — Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) February 28, 2022

Ukrajinský prezident Zelenskyj dopoledne řekl, že země nutně potřebuje bojovníky. „Proto z vězení propustíme vězně s bojovými zkušenostmi, kteří se zaváží, že budou bojovat s Rusy, aby kompenzovali svou vinu," oznámil.

Palba na civilisty

150 kilometrů severně od hlavního města, v centru Černihivu, zasáhla raketa obytný dům, informuje v pondělí ráno ukrajinská agentura Ukrinform. Při incidentu se zranila jedna žena, podle zdrojů shořela dvě spodní patra budovy.

В 02:45 в жилой дом в центре Чернигова попала ракета, начался пожар, горят два нижних этажа. Количество пострадавших пока неизвестно. pic.twitter.com/LAMbRzS8sL — Новая Газета (@novaya_gazeta) February 28, 2022

Zasaženo bylo i nákupní centrum s názvem Epicenter K. na severu města. Budova vzápětí začala hořet. Ohromný požár zachycují videa na sociálních sítích.

Okupanti znovu nestříleli na civilní objekty.



Video z Černihiva. Nákupní centrum. pic.twitter.com/zSgpgyV11J — Andrej Poleščuk (@andrewofpolesia) February 28, 2022

Rakety v noci zasáhly také severoukrajinské město Žitomir, oznámilo na facebooku velení ukrajinských pozemních sil.

Ruská státní agentura Ria Novosti dále informovala, že se ruským jednotkám podařilo ovládnout město Berďansk v Záporožské oblasti. Potvrzují to také zástupci Ukrajiny. Tamní úřady odmítly s cizími jednotkami spolupracovat, veřejná doprava je zastavena. Rusové tvrdí, že obsadili také záporožskou jadernou elektrárnu, ukrajinská média však informaci popírají. Podle nich ruské síly elektrárnu, která je zatím stále v provozu, neovládli. „Všechny čtyři ukrajinské jaderné elektrárny jsou pod kontrolou Ukrajiny a jsou v provozu. Tvrzení Moskvy jsou absolutně lživá," komentoval Energoatom.

Ruské salvové raketomety GRAD zřejmě v noci útočily také u Chersonu.

Russian BM-21 Grad MLRS were reportedly used heavily tonight near the Kakhovka power plant in Kherson. https://t.co/FjosBJ65ba pic.twitter.com/nUCXGOYsly — Rob Lee (@RALee85) February 28, 2022

Masakr v Charkově

Pod mohutnou ruskou palbou je v pondělí odpoledne také město Charkov. Bombardování města začalo už v noci, ráno pak podle zpravodajců BBC městem zněly sirény. Záběry samotných útoků i jejich následků zveřejnila agentura Nexta. Město se nachází pouze 34 km od rusko-ukrajinské hranice, v severovýchodní části Ukrajiny.

#Kharkiv: Rocket and artillery shelling near the region "Equator" pic.twitter.com/PzpRNtAEfS — NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2022

Kolem poledne poté ruští vojáci zahájili na město masivní útok. Informoval o něm poradce ukrajinského ministerstva vnitra Anton Heraščenko. K příspěvku připojil záběry patrně z charkovské obytné čtvrti, na kterých jsou vidět oblaka dýmu a záblesky při dopadech raket.

Ostřelování podle serveru Ukrajinska pravda zasáhlo okrajové čtvrti východně od centra města. Po sociálních sítích se šíří řada videí zachycujících zcela zdemolované domy v oblasti.

Podle Heraščenka při palbě zemřely desítky lidí. „Charkov byl právě mohutně ostřelován Grady (salvovými raketomety). Desítky mrtvých, stovky zraněných. Tuhle hrůzu by měl vidět celý svět,“ uvedl na facebooku.

#Kharkov under continuous shelling of enemy multiple launch rocket systems pic.twitter.com/FNbuPpFYlN — NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2022

V padesátitisícové Ochtyrce v Sumské oblasti na východě Ukrajiny Rusové odpálili vakuovou bombu, uvedl server Kiev Independent s odvoláním na starostu obce Pavla Kuzmenka. Exploze zničila zásobník paliva. „Nepřítel válčí zbaběle. Na Ochtyrku znovu shodili vakuovou bombu, na sklad ropných paliv. Ropnou nádrž to vyhodilo do povětří,“ uvedl starosta a dodal, že tyto zbraně jsou zakázané ženevskou konvencí.

V noci na pondělí se bojovalo také v přístavu Mariupol, uvedl představitel oblastní vojenské a civilní správy Pavlo Kyrylenko. Neřekl, zda ruské síly u města získaly nové pozice, nebo naopak zaznamenaly územní ztráty. Podle polského deníku Gazeta Wyborcza se Rusko během dneška zmocnilo ještě menšího města na jihovýchodě Ukrajiny – Energodaru.

Ruská armáda podle svědků zničila významný přístav Berdaňsk v Azovském moři na jihu Ukrajiny. Ruské jednotky v přístavním městě postupně zabírají klíčová místa, zároveň však pokračují protesty civilistů proti ruské invazi.

V Kyjevě má podle britského deníku The Times operovat 400 ruských žoldáků z takzvané Wagnerovy skupiny, kteří se do země přesunuli z Afriky. Jejich cílem má být zabít prezidenta Zelenského, dalšími cíly jsou údajně ukrajinský premiér a členové vlády. Takzvaná Wagnerova skupina je soukromá ruská vojenská společnost, kterou vlastní Jevgenij Prigožin, blízký spolupracovník Putina. Skupina je nejčastěji vysílána do míst, kde probíhají konflikty, ale Rusko se v nich oficiálně „neangažuje".

Ukrajina: Rusko má velké ztráty

Ukrajinská armáda odhaduje, že ruské okupační jednotky od začátku invaze přišly o 5300 vojáků. Od čtvrtka, kdy ruské jednotky vpadly na Ukrajinu, zemřelo podle ukrajinských úřadů nejméně 352 civilistů, včetně 14 dětí. 1684 lidí je zraněných. Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) informoval, že z Ukrajiny už kvůli válce uprchlo nejméně 368 tisíc lidí.

Russia's losses as of Feb. 28, according to Ukraine's Defense Ministry. pic.twitter.com/4rljqtXikf — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 28, 2022

Rusko podle ukrajinského ministerstva obrany ztratilo od začátku invaze již 29 letadel, 29 vrtulníků, 191 tanků, 816 bojových obrněných vozidel, 74 děl, 6 prostředků protivzdušné obrany, 21 salvových raketometů GRAD, 291 automobilů, 60 cisteren, tři drony a dvě lodě.

Ruská armáda naopak uvedla, že ovládla nebe nad celou Ukrajinou, zasáhla 1114 vojenských objektů, zničila 314 tanků a dalších obrněnců, 57 raketometů a 121 děl.

Zdroj: DeníkRuský prezident Vladimir Putin v neděli nařídil uvést jaderné zbraně do vysokého stavu pohotovosti. V Rusku současně neutichají protiválečné protesty. K ránu bylo podle Euromaidan Press napříč zemí zadrženo 2784 lidí, kteří v 53 městech demonstrovali proti invazi na Ukrajinu.