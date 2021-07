Doslova pod drobnohledem jsou dnes nezávislí kandidáti do podzimních voleb do ruské Dumy. Zatýkáni jsou jen i za projevený zájem zářijového klání se zúčastnit.

Ruský opozičník Dmitrij Gudkov zemi raději opustil. | Foto: ČTK/AP/Alexander Zemlianichenko

Celostátní volby budou v Rusku sice až za dva měsíce, 19. září, úřady už ale nyní vynakládají maximální úsilí, aby proběhly co možná nejvíc „hladce“. Polský deník Gazeta Wyborcza to ve svém textu o současné předvolební situaci u svého východního souseda komentuje lakonicky: „Zjevně se úřady poučily ze svých předchozích chyb.“ Státní správa má podle deníku panickou hrůzu, aby se neopakovaly dva roky staré bouře, kdy Moskvané v reakci na úřední stažení nezávislých kandidátů z komunálních voleb vyšli masivně do ulic.