Úder podle ní nezpůsobil žádné významné škody ani si nevyžádal oběti.

Ukrajinské ztráty se snížily, uvedl Zelenskyj. Denně umírá přibližně 30 vojáků

„Pokračujeme v technické přípravě na spuštění vývozu zemědělských produktů z našich přístavů,“ napsal mezitím Kubrakov na facebooku.

Ruské ministerstvo obrany v dnešním prohlášení k vývoji vojenské agrese v sousední zemi úder na Oděsu nezmínilo. Na žádost o komentář resort nereagoval, poznamenala agentura Reuters. „Rusové nám řekli, že s tímto útokem nemají absolutně nic společného,“ sdělil později podle Reuters turecký ministr obrany Hulusi Akar, jenž zároveň vyzval všechny strany, aby pokračovaly ve spolupráci ohledně obilné dohody.

Přelomová dohoda

Dnešní útok ohrozil přelomovou dohodu, jejímž cílem je odblokovat vývoz ukrajinského obilí z černomořských přístavů a zmírnit celosvětový nedostatek potravin způsobený ruskou invazí na Ukrajině. V pátek zástupci Ruska a Ukrajiny podepsali v Istanbulu ujednání, které má umožnit vývoz obilí z přístavů Oděsa, Čornomorsk a Južne.

Dohoda, jíž zprostředkovaly OSN a Turecko, počítá s tím, že plavidla s obilím poplují námořními humanitárními koridory.

Ukrajina a Rusko podepsaly v Turecku dohodu, která umožní vývoz obilí

Mluvčí ukrajinské diplomacie Oleh Nikolenko na twitteru napsal, že pokud Rusko smlouvu nedodrží, ponese odpovědnost za globální potravinovou krizi. Dnešní ruský úder označil za „plivanec do tváře generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese a tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, kteří výrazně pomohli k dosažení dohody a kterým je Ukrajina vděčná“. „Dokazuje to jen jednu věc: bez ohledu na to, co Rusko říká a slibuje, najde si způsoby, jak to nesplnit,“ reagoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podle agentury Reuters ve videu zveřejněném na sociální síti Telegram.

Podobně se vyjádřil český ministr zahraničí Jan Lipavský na twitteru. „Kreml opět ukázal, jak je nedůvěryhodný a dohody pro něj nic neznamenají,“ píše šéf české diplomacie. Úder odsoudili generální tajemník OSN OSN António Guterres, šéf diplomacie EU Josep Borrell nebo americká velvyslankyně v Kyjevě Bridget Brinková.

Zelenskyj ještě před tím ve svém pravidelném projevu uvedl, že úmluva o vývozu obilí je zcela v souladu se zájmy Kyjeva a dovolí zemi vyvézt své zásoby této plodiny i čerstvou sklizeň, což umožní vyhnout se globální potravinové krizi. Ukrajina, jíž se někdy přezdívá obilnice Evropy, je významným dodavatelem obilí a jedlých olejů na světový trh.

Ukrajinský prezident kromě toho v rozhovoru s deníkem The Wall Street Journal sdělil, že ztráty ukrajinské armády se v poslední době snížily. Denně podle něj na bojišti umírá asi 30 vojáků, začátkem června Kyjev hovořil o 100 až 200 padlých vojácích za den. Zlepšení situace souvisí s dodávkami zbraní ze Západu, díky nimž mohly ukrajinské síly stabilizovat situaci v Donbasu na východě země, řekl Zelenskyj. Celkové ztráty armády neprozradil.

Útoky na jihu Ukrajiny

Americký Institut pro studium války (ISW) ve své poslední analýze vývoje bojů napsal, že Rusové provádějí pozemní útoky na jihu Ukrajiny, poblíž hranice mezi Mykolajivskou a Chersonskou oblast, kterou se jim již podařilo téměř celou ovládnout. V Donbasu ruská invazní vojska provedla pozemní útoky východně od města Siversk a v okolí Bachmutu.

Podle britského ministerstva obrany ukrajinské síly pokračují v protiofenzivě proti Rusům v Chersonské oblasti. Ukrajinské úřady mezitím oznámily, že Rusko vypálilo rakety na Kirovohradskou oblast ve střední části Ukrajiny, které zasáhly leteckou základnu a železniční infrastrukturu, přičemž zemřeli nejméně tři lidé a další jsou zranění.