Vojenská operace jde podle plánu, řekl Putin. Rusy varoval před nezaměstnaností

Pomůžeme těm nejchudším

Vladimir Putin slíbil, že Rusko se postará o ty nejchudší Rusy a sníží míru chudoby v zemi. „A chtěl bych zdůraznit: i v současné složité situaci je na konci tohoto roku třeba dosáhnout snížení míry chudoby a nerovnosti. To je i dnes naprosto splnitelný úkol.“ Toto však ale ruský prezident slibuje už mnoho let, míra chudoby v Rusku se přesto zvyšuje.

Sankce neuspějí

Podle Putina chce Západ dosáhnout sankcemi rozkol v ruské společnosti. Prohlásil, že sankce Západu neuspějí, ale připustil, že Rusko bude čelit vysoké inflaci a nezaměstnanosti. „Západní země chtěly proměnit Rusko ve slabou závislou zemi; narušit její územní celistvost; rozdělit Rusko způsobem, který jim vyhovuje,“ tvrdil. „Západ se ani neobtěžuje skrývat, že jejich cílem je poškodit celou ruskou ekonomiku, každého Rusa,“ prohlásil ruský prezident.

Museli jsme zasáhnout, akce na Ukrajině jde podle plánu

Přestože válka vstupuje už do svého čtvrtého týdnu, Putin Rusům tvrdí, že vše jde podle plánu. Vůči Ukrajině opět použil drsnou rétoriku. „V dohledné době bylo možné, že pronacistický režim v Kyjevě mohl dostat do rukou zbraně hromadného ničení a jeho cílem by samozřejmě bylo Rusko,“ prohlásil Putin. Uvedl, že požadavkem Ruska je dosáhnout „neutrality, demilitarizaci a denacifikaci" Ukrajiny. Putin také tvrdil, že se ruské armádě daří minimalizovat civilní oběti na Ukrajině, ale připustil, že vojáci naráží na údajně až fanatický odpor Ukrajinců.

Pátá kolona v Rusku

V Rusku roste odpor proti válce. Putin se pokusil odpůrce vylíčit jako zbohatlíky zahleděné do Západu. „Samozřejmě se budou spoléhat na 'pátou kolonu'. Na zrádce národa, na ty, kteří tu u nás vydělávají, ale žijí tam. Žijí tam ne v geografickém smyslu slova, ale ve svých otrockých postojích (vůči Západu).“ Vyzval k „samoočistě společnosti“ od těchto skupin, která podle Putina Rusko posílí.

Vám je špatně, ale na Západě je ještě hůř

V projevu, kde Putin poprvé připustil velké ekonomické potíže Ruska, zároveň obyvatelstvu tvrdil, že na Západě pociťují sankce ještě tvrději. „Sankce nyní dopadají na samotné Evropany a Američany prostřednictvím rostoucích cen benzínu, energií, potravin, prostřednictvím ztráty pracovních míst spojených s ruským trhem,“ snažil se Rusy "uklidnit" Putin.