Provalilo se to až minulý týden, když o případu na veřejnosti poprvé promluvila právnička rodiny zesnulé Jolanta Budzowská. Už 22. září zemřela v nemocnici v Pštině třicetiletá Izabela. Proč je tento případ nešťastné smrti pro Polsko tak elektrizující? Proč celá zem v minulém týdnu demonstrovala a pietně rozsvěcovala svíčky?

Izabela zemřela na sepsi. V těle měla své mrtvé dítě a lékaři nic neudělali. Tedy udělali, ale ne dost a včas. Tvrzení, že žena je první obětí Ústavního soudu, který umělé přerušení těhotenství kvůli vadám plodu označil za protiústavní, pronesla v minulých dnech řada významných polských osobností.

Přitom loni koncem roku a letos na jaře se právě kvůli tomuto nálezu bouřilo celé Polsko. Strajk kobiet - Stávka žen dominovala všem zpravodajských relacím. Výjimečné nebyly mnohasettisícové demonstrace. Vláda ovšem s ultrakonzervativním potratovým zákonem i přes mnohé přísliby nic neučinila.

Izabela byla přivezena do nemocnice ve 22. týdnu těhotenství poté, co jí praskla plodová voda. Lékaři na příjmu jí potvrdili informaci, že má plod celou řadu závažných vad, ovšem k ukončení těhotenství se neměli.

Izabelina matka ukázala v pořadu polské televize TVN Uwaga textové zprávy, které jí dcera posílala z nemocnice. „Miminko váží 485 gramů. Zatím musím díky potratovému zákonu ležet. A oni nemohou nic dělat. Počkají prý, až umře. Nebo se něco začne dít. A když ne, tak můžu očekávat sepsi,“ psala matce.

Reportéři pořadu rovněž hovořili s jednou pacientkou, která v inkriminované době ležela s Izabelou na pokoji. „Nemohla spát, protože se bála, že už se neprobudí. Zvracela vedle lůžka na podlahu. Tak ji odvezli se slovy, že ostatní rodičky musí být odpočaté. To bylo naposledy, co jsme ji viděli,“ uvedla žena.

To są smsy od pani Izabeli do jej mamy. Wysyłane ze szpitala. pic.twitter.com/sZma79rX3c — Martyna Jaszczołt (@MJaszczolt) November 3, 2021

Druhý den byla Izabela mrtvá, zemřela ráno na septický šok. Zanechala zde manžela a devítiletou dceru. A od minulého pondělí se v polských městech demonstruje pod společným heslem „Už žádná další“."I jí bilo srdce." O tomto víkendu se na polských náměstí opět sešly deseti tisíce naštvaných lidí.

„V Polsku je to státní zástupce, kdo vede těhotenství, a ne lékař. Ten si jen musí klást otázku, když chce zachránit život ženě, jestli za to nepůjde do vězení,“ řekl v pátek předseda opoziční Občanské platformy Donald Tusk. „Z těhotenství a porodu se stalo vlastnictví náboženských sekt a naši vládnoucí politici se těmto sektám zaprodali,“ dodal.

„Těhotné občas umírají"

„Ano, je to smutné, ale těhotné matky kvůli komplikacím prostě občas umírají,“ řekl k tomu ve státní televizi TVP vládní poslanec Marek Suski.

K situaci se v prohlášení vyjádřila také nemocnice v Pštině. „Lékaři a porodní asistentky udělali vše, co bylo v jejich silách, svedli těžký boj o pacientku i její dítě. Posouzení právního stavu ohledně přípustnosti ukončení těhotenství je ale samostatná věc,“ zdůraznila nemocnice v komuniké.

Případem už se zabývá Krajská prokuratura v Katovicích. Jak informoval polský deník Gazeta Wyborcza, státní zastupitelství už mimo jiné zjistilo, že ono osudové ráno byl proveden rodičce ultrazvuk a ukázalo se, že plod již zemřel. Poté padlo rozhodnutí o císařském řezu. Cestou na operační sál ale žena zemřela.

Podle deníku je vyšetřování v rané fázi a bude nutné vyslechnout řadu svědků. Ministr zdravotnictví Adam Niedzielski novinářům z portálu oko.press na dotaz, zda vláda nezvažuje změnu potratového zákona, aby se podobné případy neopakovaly, odpověděl, že až o tom bude něco vědět, dá jim určitě vědět. Jeho resort už ale zahájil kontrolu v pštinské nemocnici.

„Jsem matka, mám dvě dcery, velmi se mě dotýká tragédie této rodiny. V nemocnici máme velmi dobrý lékařský tým, jsou to zodpovědní lidé,“ řekla Wyborcze starostka Pštiny Barbara Bandolová. „Co se stalo, je také drama zaměstnanců nemocnice. Věřím, že udělali vše, co mohli, samozřejmě v rámci zákona platného v Polsku,“ dodala. Starostka se dozvěděla o smrti ženy už na konci září, ale podle svých slov doufala, že státní zastupitelství objektivně objasní všechny okolnosti incidentu.

Nemocnice v pátek oznámila, že bezprostředně po tragické události bylo provedeno šetření a přezkoumání všech postupů a fungování oddělení. Zároveň bylo rozhodnuto o pozastavení činnosti dvou lékařů, kteří měli službu po dobu hospitalizace pacientky v nemocnici. „Deklarujeme plnou otevřenost a ochotu ke spolupráci se všemi kompetentními vyšetřovacími orgány. Ještě jednou vyjadřujeme rodině zesnulé naše upřímné projevy soustrasti a lítost,“ píše se také v nemocničním vyjádření.

Smrt těhotné ženy otřásla nejen celým Polskem. Rodina zesnulé prostřednictvím právničky na sociálních sítích vyjádřila vděk za všechnu podporu a sympatie od polské i světové veřejnosti. „Důležité je, že víme, že na to nejsme sami. Iza se nebála ozvat, když jí něco v životě připadalo nespravedlivé. Když se jejím milovaným stalo něco špatného, nezaváhala a rvala se za ně jako lvice," uvedli v prohlášení příbuzní.