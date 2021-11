Polské ministerstvo obrany na twitteru zveřejnilo video, na němž je podle něj vidět pokus údajně agresivních migrantů překročit hranice u Bělověže, a to za pomoci běloruských sil.

Informace o dění na hranici je obtížné ověřit z nezávislých zdrojů, protože kvůli výjimečnému stavu v polském pohraničním pásmu nemají do oblasti přístup novináři či humanitární organizace. Ochránci lidských práv viní Varšavu, že migranty, kterým se podaří proniknout do Polska, bezpečnostní složky zatlačují zpět a neumožní jim požádat o azyl.

Polskou hranici se pokusily zdolat desítky migrantů. Doprovázeli je Bělorusové

V táboře na běloruské straně u hranic s Polskem aktuálně čeká na 2000 migrantů, pro mnoho z nich je cílovou zemí Německo. "V žádném případě nechceme zůstat v Iráku a budeme tu, dokud nebudeme smět do EU," řekl DPA 25letý Gaštjár.

Rejon Białowieży: kolejna próba nielegalnego przekroczenia granicy została wczoraj udaremniona przez żołnierzy i funkcjonariuszy. Atak agresywnych migrantów był wspierany przez białoruskie służby. pic.twitter.com/jnedZOfCzb — Ministerstwo Obrony Narodowej ?? (@MON_GOV_PL) November 23, 2021

Ředitel odboru migrace běloruského ministerstva vnitra Alexej Běgun podle tiskové agentury BelTA sdělil, že většina migrantů u hranice míří do EU a nechtějí žádat o azyl v Bělorusku. "Odmítají také všechny pokusy o jejich návrat do vlasti," řekl Běgun. Ministerstvo dnes podle agentury TASS informovalo, že v pondělí bylo zpět do země původu repatriováno z Běloruska 118 migrantů.

Tisíce migrantů

Několik tisíc migrantů, převážně z Blízkého východu, se předminulý týden utábořilo v mrazivých teplotách na běloruské straně hranice s Polskem v naději, že se dostanou do Evropské unie.

Migrační krize pokračuje. Uzavřeme hranici s Běloruskem, hrozí Morawiecki

Západ obviňuje režim autoritářského běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, že láká migranty z krizových oblastí do své země a pak je posílá k hranicím s EU. Minsk se tak podle západních států mstí za sankce, které EU na Lukašenkův režim uvalila kvůli porušování lidských práv. Běloruská strana podobná obvinění odmítá.