Od pátku, kdy přibylo 5323 infikovaných, je každý den nárůst nižší než předchozí den. V sobotu to bylo 4133 případů a v neděli 2537. Ve středu by se mělo ukázat, jestli není pokles do značné míry dán tím, že část úřadů o svátcích nehlásila všechny případy.

On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

Rychlejším tempem teď přibývají uzdravení, v pondělí jich podle odhadu RKI bylo 3600. Celkem už nákazu překonalo na 68.200 lidí, tedy více než polovina infikovaných. Nejpostiženější německou spolkovou zemí zůstává Bavorsko, odkud je přes 33 500 případů. Za Bavorskem s odstupem takřka 9000 případů následuje Severní Porýní-Vestfálsko s Bádenskem-Württemberskem.

Kancléřka Angela Merkelová už ve čtvrtek prohlásila, že nejnovější vývoj v zemi dává důvod k opatrnému optimismu. Kdy by Německo mohlo začít rušit opatření přijatá proti nákaze, sice neoznámila, ale už ve středu o tom bude jednat s ministerskými předsedy spolkových zemí. Dopředu avizovala, že velkou roli při rozhodování pro ni bude hrát chování občanů během velikonočního víkendu a posudek německé akademie věd Leopoldina.

Dočkají se Němci úlev?

S tím, jak Němci o svátcích dodržovali nařízení, vyjadřuje spokojenost většina politiků v zemi. Bavorský ministr vnitra hovořil o "velmi vzorovém" chování, pozitivně víkend hodnotí i úřady dvojice dalších velmi postižených zemí - Severního Porýní-Vestfálska a Bádenska-Württemberska.

Že Němci teď zůstávají mnohem častěji doma, dosvědčují i dopravní statistiky. Železniční společnost Deutsche Bahn o svátcích registrovala 300 tisíc rezervací v dálkové dopravě, tedy pětkrát méně než před rokem. Výjimečná situace byla podle autoklubu ADAC i na silnicích, na nichž bylo mnohem méně aut než obvykle.

Na to, že by se spolková republika po 19. dubnu mohla dočkat úlev, nebo úplného zrušení některých opatření, ukazuje i postoj expertů z akademie věd, kteří doporučují postupné otevírání části škol, úřadů, obchodů i restaurací za dodržení hygienických předpisů a bezpečných rozestupů. Zároveň počítají s tím, že například ve veřejné dopravě budou Němci muset nosit roušky.

Počet nakažených v Rakousku přesáhl 14 tisíc

Počet nakažených koronavirem v Rakousku přesáhl hranici 14 tisíc. Dnes to na svém webu oznámilo rakouské ministerstvo zdravotnictví. Alpská republika mezitím jako jedna z prvních zemí v Evropě přikročila k uvolňování karanténních opatření, dnes se otevřely obchody do 400 metrů čtverečních prodejní plochy a také hobbymarkety a zahradnictví. Ministr zdravotnictví Rudolf Anschober vyzval obyvatele, aby nadále dodržovali preventivní opatření.

Dnes ráno počet nakažených dosáhl 14.060 případů. Nejvíce infikovaných připadá na Tyrolsko, odkud je hlášeno přes 3300 případů, poté následují Dolní Rakousy (přes 2350 nakažených), Horní Rakousy (více než 2130 infikovaných) a Vídeň (2030 případů). Na komplikace související s nemocí covid-19 v Rakousku zemřelo 384 lidí.

Díky příznivému vývoji rakouská vláda začala uvolňovat karanténní opatření. Nyní se to týká obchodů do 400 metrů čtverečních prodejní plochy, hobbymarketů nebo zahradnictví. Otevřeno mohou mít prozatím do 19:00. Zákazníci stejně jako prodejci musí nosit roušky či respirátory a vyžadován je minimální vzájemný odstup jednoho metru. "Důrazně vyzývám k důslednému dodržování všech bezpečnostních opatření související s prvním částečným znovuotevřením obchodů," řekl Anschober.

Z uvolněného režimu může podle DPA těžit zhruba 80 procent maloobchodníků. Jen ve Vídni to znamená okolo 4500 opět otevřených obchodů.

Hospodářské dopady, které s koronavirovými opatřeními souvisí, na Rakousko stejně jako na jiné země tvrdě dolehly. Rakouská televizní a rozhlasová společnost ORF dnes uvedla, že bez práce je přes 600.000 lidí, což je nejvíce od roku 1946. Ve srovnání letošního a loňského března se nezaměstnanost zvýšila o 52,5 procenta.

Rakousko se snaží dopady koronaviru mírnit finanční podporou práce na zkrácený úvazek. Oproti předchozímu týdnu takových žádostí přibylo 200.000, nyní úřady evidují skoro 610.000 žadatelů o tuto podporu.

Podle APA ministerstvo práce chystá fond na podporu pracovních míst se zkráceným úvazkem navýšit ze současných tří na pět miliard euro (134 miliard korun). Bude to již několikáté navýšení fondu, který měl ještě v polovině března objem 400 milionů eur.

V Rusku po dalším rekordu počet nakažených překročil 20 tisíc



Rusko dnes ohlásilo 2774 nových případů nákazy koronavirem, což je další rekordní denní nárůst. Za uplynulých 24 hodin dalších 22 lidí nemoci podlehlo. Celkem se nakazilo 21 102 lidí, z nichž 170 zemřelo a 1694 se uzdravilo, uvedla dnes ruská média s odvoláním na operativní štáb pro boj proti nákaze.



Nákaza se dosud projevila v 82 z 85 ruských regionů. Nejhorší zůstává situace v Moskvě, kde zaznamenali 1489 nových případů a celkový počet nakažených přesáhl 13.000.



Kvůli koronaviru se v regionech ruší a odkládají "tradiční jarní subbotniki", tedy více či méně dobrovolné brigády věnované úklidu a zkrášlování okolí bydliště, uvedl TASS. Své víkendové přehlídky odložila i čestná stráž v Kremlu, a to s odvoláním na pozdější nástup branců do armády.



První případ nákazy koronavirem, který se od loňska začal do světa šířit z Číny, byl v Rusku zaregistrován 31. ledna. Ruská vláda posléze zavedla řadu opatření, uzavřela školy, divadla i hranice a vyhlásila režim nepracovního týdne, který posléze prodloužila do konce dubna. Nyní v zemi fungují pouze klíčové podniky a úřady a otevřené jsou jen lékárny a obchody s prodejem zboží denní potřeby.



S omezením volného pohybu začal podle médií moskevský starosta Sergej Sobjanin, který opatření také postupně zpřísňoval. Od konce března v Moskvě, ale i ve většině regionů, smí lidé vycházet ze svých domovů, jen aby si vyřídili to nejnutnější.